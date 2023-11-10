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iPhone 14 против Samsung Galaxy S23 FE — что выбрать

10 ноября 2023 19:55
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 14 против Samsung Galaxy S23 FE: что купить
Оба смартфона могут делать хорошие фотографии, и будет трудно выбрать один из них по этому признаку. Фото: phonearena.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Сегодня iPhone 14 стоит на 100 долларов дешевле прошлогодней цены, но за новый Galaxy S23 FE все равно придется отдать меньше. Каковы плюсы и минусы обеих моделей, и какой из них стоит отдать предпочтение.

Об этом написал Pocket Now.

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Samsung Galaxy S23 FE был анонсирован в октябре 2023 года. Новый Galaxy Fan Edition оснащен прошлогодним процессором Snapdragon 8 Gen 1, прекрасным 6,4-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X и тройной камерой, конкурентоспособной и готовой к любым задачам.

iPhone 14 был представлен еще в 2022 году. Смартфон, которому исполнился год, оснащен надежным чипом Apple A15 Bionic, двойной камерой на задней панели и компактным 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR.

iPhone 14

Фото: techadvisor.com

iPhone 14 следует выбрать, если вам нужна высокая производительность, отличные камеры и время автономной работы, которого хватит на целый день.

Плюсы

  • Прекрасный дисплей.
  • Отличная производительность и время автономной работы.
  • Сейчас на 100 долларов дешевле начальной цены.

Минусы

  • Порт Lightning.
  • Нет дисплея 120 Гц.

Цена 699 долларов.

Samsung Galaxy S23 FE

Фото: pcmag.com

Samsung Galaxy S23 FE оснащен мощной тройной камерой, флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 1 и большим аккумулятором на 4500 мАч, позволяющим делать фотографии, играть в игры и просматривать веб-страницы в течение дня. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную 15 Вт.

Плюсы

  • Цветной и яркий дисплей.
  • 4 года обновлений операционной системы и 5 лет безопасности.
  • Отличная производительность и время автономной работы.

Минусы

  • Качество камеры могло бы быть лучше.
  • Рамки достаточно велики по нынешним стандартам.

Цена 600 долларов.

Samsung Galaxy S23 FE против iPhone 14: что купить

Galaxy S23 FE лучше настраивается, предлагает более универсальную камеру, быстрые и длительные обновления, а также отличную работу, несмотря на то, что на нем установлен чипсет, которому уже один год.

iPhone 14 хоть и имеет чипсет годовалой давности, отлично справляется с любыми задачами и может играть во все игры, которые вы ему предложите. Он оснащен хорошей системой камер и получил отличное время автономной работы, но ему не хватает дисплея с высокой частотой обновления и телефотокамеры.

К тому же он оснащен старым портом Lightning, а это значит, что при желании перейти на USB-C придется потратить еще больше, чтобы приобрести iPhone 15.

Ранее мы писали, какой из смартфонов лучше выбрать: Samsung Galaxy S23 или Google Pixel 8. Также производили сравнения iPhone 15 Pro и Google Pixel 8 Pro.

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