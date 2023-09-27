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В Україні продають контрабандні iPhone 15 Pro Max з пам'яттю на 1 ТБ за 106 000 грн

27 вересня 2023 11:30
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
В Україні продають контрабандні iPhone 15 Pro Max з пам'яттю на 1 ТБ за 106 000 грн
Лише на різницю між офіційною та контрабандною ціною на iPhone 15 Pro Max можна купити інший смартфон з преміальними характеристиками. Фото: Apple
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Найбільш нетерплячі фанати Apple в Україні не дочекалися початку офіційних продажів iPhone 15 Pro Max та готові платити шалені гроші за право отримати гаджет якнайшвидше. Таким чином доплата за один новий смартфон становила 600 доларів.

Про це у ролику на Telegram-каналі "Киевский движ" розповів анонімний власник iPhone 15 Pro Max.

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"Контрабандисти нормально заробляють. Я розумію, що це один з перших iPhone в Україні, він у мене був ще вчора (відео виклали на каналі 26 вересня. — Ред.). Але… В Європі він коштує 2300 доларів, а у нас — 2900 доларів! Контрабандисти у нас — це окремий вид мистецтва", — обурився покупець.

Нагадаємо, в Україні офіційні продажі iPhone 15-ї серії ще не розпочалися. Дилери поки лише оголосили попередні ціни та збирають передзамовлення.

Ціни на iPhone 15

  • 128 ГБ від 42 499 грн;
  • 256 ГБ від 47 499 грн;
  • 512 ГБ від 57 499 грн.

Ціни на iPhone 15 Plus

  • 128 ГБ від 47 499 грн;
  • 256 ГБ від 52 499 грн;
  • 512 ГБ від 62 499 грн.

Ціни на iPhone 15 Pro

  • 128 ГБ від 53 499 грн;
  • 256 ГБ від 58 499 грн;
  • 512 ГБ від 68 499 грн;
  • 1 ТБ від 78 499 грн.

Ціни на iPhone 15 Pro Max

  • 256 ГБ від 63 499 грн;
  • 512 ГБ від 73 499 грн;
  • 1 ТБ від 83 499 грн.

Раніше ми повідомляли, що митники в Україні вже зірвали кілька спроб нелегального ввезення iPhone 15.

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