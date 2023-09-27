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iPhone 15: почему его следует проигнорировать и дождаться iPhone 16 в 2024 году

27 сентября 2023 17:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15: почему его следует проигнорировать и дождаться iPhone 16 в 2024 году
Модели смартфонов Apple 2024 года будут гораздо круче iPhone 15. Фото: Apple
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Приблизительно за месяц до официальной презентации iPhone 15 в сети появился прогноз, какими будут топовые модели iPhone 16 в 2024 году, от технического аналитика инвесткомпании Haitong International Securities Джеффа Пу. А сразу после показа новинок Apple вся сеть небезосновательно обсуждает будущие модели смартфонов 2024 года.

Общий вердикт аналитиков и инсайдеров — iPhone 16 выйдет с большими и более серьезными обновлениями. А значит, нет смысла менять на 15-ю серию свои старшие iPhone, а просто подождать еще один год.

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Повышенное разрешение

  • Для базовых моделей будут использоваться панель с частотой 90 Гц, а Pro-версии оснастят исключительно 120-герцовыми дисплеями. Напомним, бюджетные версии iPhone до сих пор работают при разрешении в 60 Гц.

Технология LTPO OLED

  • Панели для iPhone 16 и iPhone 16 Plus собираются производить по технологии LTPO OLED.

5-кратный зум

  • iPhone 16 Pro получит 5-кратный оптический зум в 2024 году. Пока его имеют только топовые модели 16 линейки.

Увеличение экранов

  • Дисплеи в iPhone 16 Pro и 16 Pro Max соответственно увеличат до 6,3 и 6,9 дюйма против нынешних 6,1 и 6,7.

48 МП ультраширокоугольная камера

  • Такой объектив в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max позволит захватывать больше света, а значит — получать более качественные фото, особенно во время съемки в условиях низкой освещенности.

Поддержка Wi-Fi 7

  • Такие устройства способны одновременно обмениваться данными в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Это обеспечивает скорость Wi-Fi более 40 Гбит/с. Что в четыре раза превышает максимальную скорость передачи данных по сравнению с ожидаемой Wi-Fi 6E.

Ультимативный флагман

  • Говорят, что Apple в 2024 году выпустит супер флагман, который будет стоять выше модели Pro Max. Прогнозируется, что он получит название Ultra.

Ранее был назван смартфон из линейки iPhone 15, не соответствующий показателю цена – качество. Также мы сообщали, что в Украине продается контрабандный iPhone 15 Pro Max с памятью на 1 ТВ за 106 000 грн.

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