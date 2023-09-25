iPhone 15 Pro Max: тести показали, чи придатний цей смартфон для ігор

iPhone 15 Pro Max, ймовірно, не стане новою ігровою платформою. Фото: ktc.ua

Для iPhone 15 Pro Max анонсували кілька великих ігрових проєктів, зокрема дві нові частини Resident Evil. Втім, схоже, що новому гаджету не судилося бути крутим ігровим смартфоном.

Про це повідомив китайський ресурс Bilibili.

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Сильне нагрівання смартфона

З'ясувалося, що iPhone 15 Pro Max надто сильно нагрівається. Зокрема, під час гри Genshin Impact з високими налаштуваннями графіки температура гаджета підскочила до 48°C, а яскравість екрана впала до 300 ніт. При тому, що в кімнаті було лише 25°C.

Хиби системи охолодження

Під час гри Resident Evil Village в iPhone 15 Pro Max активно відбувалося теплове дроселювання при інтенсивних навантаженнях. Система охолодження пристрою не впоралася, внаслідок чого знизилася тактова частота та кількість кадрів. Спочатку кадрова частота трималася на рівні 40 кадрів/с, після нагрівання впала до 30 кадрів/с.

Раніше експерти порівняли смартфони iPhone та Samsung. Також інсайдер розкрив плани Apple на 2024 рік.