iPhone 15 Pro Max проти Google Pixel 8 Pro, — який смартфон краще обрати

Який з двох смартфонів виявиться швидшим? Фото: tomsguide.com

Комплексні тести на швидкість дають можливість оцінити реальну продуктивність смартфонів. Результати допомагають споживачам зробити обґрунтований вибір при виборі нового пристрою.

Про це написав GizChina.

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Основні технічні характеристики Pixel 8 Pro

Смартфон оснащений власним чіпом Google Tensor G3 з тактовою частотою 2,91 ГГц. Він працює з загальним обсягом оперативної пам'яті 12 ГБ та технологією зберігання даних UFS 3.1.

Pixel 8 Pro оснащений 6,7-дюймовим LTPO OLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц. Яскравість дисплея сягає 2500 ніт з роздільною здатністю 1344 x 2992 пікселів.

Основні технічні характеристики iPhone 15 Pro Max

Телефон має новий чип A17 Pro з вищою тактовою частотою 3,78 ГГц. Він працює з 8 ГБ оперативної пам'яті та технологією швидкого зберігання даних NVMe.

Дисплей також має діагональ 6,7 дюйма, а поступається Pixel 8 Pro з показником 2000 ніт. Роздільна здатність 1290 x 2796 пікселів також означає, що він трохи відстає від опонента.

Тест на швидкість

Традиційний тест швидкості PhoneBuff передбачає безпосереднє порівняння двох телефонів. Автоматизована машина піддає обидва пристрої послідовності завдань.

Pixel завершив тест за 3 хвилини 28 секунд, що приблизно на 40 секунд повільніше, ніж iPhone, який показав 2 хвилини 48 секунд.

Продуктивності Pixel 8 Pro заважала відносно нижча обчислювальна потужність чипів Tensor.

Чипи Apple допомагають своїм пристроям залишатися придатними для використання протягом декількох років після їхнього першого випуску.

До речі, така довговічність дуже важлива для Google, з огляду на те, що Pixel 8 і Pixel 8 Pro отримують оновлення ОС протягом семи років.

Раніше ми писали, який зі смартфонів краще обрати: Samsung Galaxy S23 або Google Pixel 8. Також аналізували, чи варто купити iPhone 15 Plus або сильно доплатити за iPhone 15 Pro Max.