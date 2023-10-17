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OnePlus 12 перевершить Google Pixel 8 Pro за яскравістю дисплея: новий інсайд

17 жовтня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
OnePlus 12 перевершить Google Pixel 8 Pro за яскравістю дисплея: новий інсайд
OnePlus 11 та Google Pixel 7 Pro вже змагалися між собою — черга за наступними поколіннями смартфонів. Фото: phonearena.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Згідно з повідомленнями, смартфон OnePlus 12 матиме новий дисплей, завдяки якому стане найяскравішим флагманським смартфоном у світі. Телефон має дебютувати у грудні 2023-го, а у широкий продаж потрапити на початку 2024 року.

Про це повідомив NotebookCheck.

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Чим OnePlus 12 відрізнятиметься від 11-ї моделі

  • OnePlus 11 має 6,7-дюймову LTPO-панель з роздільною здатністю 1440 p і піковою яскравістю 1300 ніт.
  • OnePlus 12 матиме додаткові 0,12 дюйма, що зробить пристрій трохи ширшим за попередника, а пікова яскравість дисплея становитиме 2600 ніт.
  • Панель OnePlus 12 матиме роздільну здатність 3,168 x 1,440 пікселів з частотою оновлення 120 Гц.
  • OnePlus 11 має 16 ГБ оперативки та накопичувач 512 ГБ.
  • Очікується, що OnePlus 12 матиме до 24 ГБ оперативки та 1 ТБ пам'яті.

Отже, OnePlus 12 може стати на 200 ніт яскравішим, ніж Pixel 8 Pro, який зараз перевершує за цим показником більшість світових флагманів.

Які ще характеристики OnePlus 12 відомі

  • Процесор Snapdragon 8 Gen 3.
  • Акумулятор місткістю від 5000 до 5400 мАг.
  • Дротова зарядка потужністю від 100 до 150 Вт.
  • Бездротова зарядка.
  • Основна камера 50 МП.
  • Надширококутна камера 50 МП.
  • Перископічна камера 64 МП.
  • Селфі-камера 32 МП.
Рендер OnePlus 12: OnLeaks & MySmartPrice

Раніше OnePlus називали серед брендів, які випустять смартфони з рекордною оперативкою. Також повідомлялося, що презентація складаного смартфона OnePlus Open запланована на 19 жовтня 2023 року в Мумбаї о 19:30 за київським часом.

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