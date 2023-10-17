OnePlus 12 перевершить Google Pixel 8 Pro за яскравістю дисплея: новий інсайд

OnePlus 11 та Google Pixel 7 Pro вже змагалися між собою — черга за наступними поколіннями смартфонів. Фото: phonearena.com

Згідно з повідомленнями, смартфон OnePlus 12 матиме новий дисплей, завдяки якому стане найяскравішим флагманським смартфоном у світі. Телефон має дебютувати у грудні 2023-го, а у широкий продаж потрапити на початку 2024 року.

Про це повідомив NotebookCheck.

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OnePlus 11 має 6,7-дюймову LTPO-панель з роздільною здатністю 1440 p і піковою яскравістю 1300 ніт.

OnePlus 12 матиме додаткові 0,12 дюйма, що зробить пристрій трохи ширшим за попередника, а пікова яскравість дисплея становитиме 2600 ніт.

Панель OnePlus 12 матиме роздільну здатність 3,168 x 1,440 пікселів з частотою оновлення 120 Гц.

OnePlus 11 має 16 ГБ оперативки та накопичувач 512 ГБ.

Очікується, що OnePlus 12 матиме до 24 ГБ оперативки та 1 ТБ пам'яті.

Отже, OnePlus 12 може стати на 200 ніт яскравішим, ніж Pixel 8 Pro, який зараз перевершує за цим показником більшість світових флагманів.

Які ще характеристики OnePlus 12 відомі

Процесор Snapdragon 8 Gen 3.

Акумулятор місткістю від 5000 до 5400 мАг.

Дротова зарядка потужністю від 100 до 150 Вт.

Бездротова зарядка.

Основна камера 50 МП.

Надширококутна камера 50 МП.

Перископічна камера 64 МП.

Селфі-камера 32 МП.

Рендер OnePlus 12: OnLeaks & MySmartPrice

Раніше OnePlus називали серед брендів, які випустять смартфони з рекордною оперативкою. Також повідомлялося, що презентація складаного смартфона OnePlus Open запланована на 19 жовтня 2023 року в Мумбаї о 19:30 за київським часом.