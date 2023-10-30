iPhone 15 Pro Max против Google Pixel 8 Pro, — какой смартфон лучше выбрать

Какой из двух смартфонов окажется быстрее? Фото: tomsguide.com

Комплексные тесты на скорость позволяют оценить реальную производительность смартфонов. Результаты помогают потребителям сделать обоснованный выбор при выборе нового устройства.

Об этом написал GizChina.

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Основные технические характеристики Pixel 8 Pro

Смартфон снабжен собственным чипом Google Tensor G3 с тактовой частотой 2,91 ГГц. Он работает с общим объемом оперативной памяти 12 ГБ и технологии хранения данных UFS 3.1.

Pixel 8 Pro оснащен 6,7-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Яркость дисплея достигает 2500 нит с разрешением 1344 x 2992 пикселей.

Основные технические характеристики iPhone 15 Pro Max

Телефон имеет новый чип A17 Pro с более высокой тактовой частотой 3,78 ГГц. Он работает с 8 ГБ оперативной памяти и быстрой технологией хранения данных NVMe.

Дисплей также имеет диагональ 6,7 дюйма, а уступает Pixel 8 Pro с показателем 2000 нит. Разрешение 1290 x 2796 пикселей также означает, что он немного отстает от оппонента.

Тест на скорость

Традиционный тест скорости PhoneBuff подразумевает непосредственное сравнение двух телефонов. Автоматизированная машина подвергает оба устройства последовательности задач.

Pixel завершил тест за 3 минуты 28 секунд, что примерно на 40 секунд медленнее, чем iPhone, показавший 2 минуты 48 секунд.

Производительности Pixel 8 Pro мешала относительно низшая вычислительная мощность чипов Tensor.

Чипы Apple помогают своим устройствам оставаться пригодными для использования в течение нескольких лет после их первого выпуска.

Кстати, такая долговечность очень важна для Google, учитывая, что Pixel 8 и Pixel 8 Pro получают обновление ОС в течение семи лет.

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