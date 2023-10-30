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iPhone 15 Pro Max против Google Pixel 8 Pro, — какой смартфон лучше выбрать

30 октября 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15 Pro Max против Google Pixel 8 Pro, — какой смартфон лучше выбрать
Какой из двух смартфонов окажется быстрее? Фото: tomsguide.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Комплексные тесты на скорость позволяют оценить реальную производительность смартфонов. Результаты помогают потребителям сделать обоснованный выбор при выборе нового устройства.

Об этом написал GizChina.

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Основные технические характеристики Pixel 8 Pro

  • Смартфон снабжен собственным чипом Google Tensor G3 с тактовой частотой 2,91 ГГц. Он работает с общим объемом оперативной памяти 12 ГБ и технологии хранения данных UFS 3.1.
  • Pixel 8 Pro оснащен 6,7-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Яркость дисплея достигает 2500 нит с разрешением 1344 x 2992 пикселей.

Основные технические характеристики iPhone 15 Pro Max

  • Телефон имеет новый чип A17 Pro с более высокой тактовой частотой 3,78 ГГц. Он работает с 8 ГБ оперативной памяти и быстрой технологией хранения данных NVMe.
  • Дисплей также имеет диагональ 6,7 дюйма, а уступает Pixel 8 Pro с показателем 2000 нит. Разрешение 1290 x 2796 пикселей также означает, что он немного отстает от оппонента.

Тест на скорость

  • Традиционный тест скорости PhoneBuff подразумевает непосредственное сравнение двух телефонов. Автоматизированная машина подвергает оба устройства последовательности задач.
  • Pixel завершил тест за 3 минуты 28 секунд, что примерно на 40 секунд медленнее, чем iPhone, показавший 2 минуты 48 секунд.

Производительности Pixel 8 Pro мешала относительно низшая вычислительная мощность чипов Tensor.

Чипы Apple помогают своим устройствам оставаться пригодными для использования в течение нескольких лет после их первого выпуска.

Кстати, такая долговечность очень важна для Google, учитывая, что Pixel 8 и Pixel 8 Pro получают обновление ОС в течение семи лет.

Ранее мы писали, какой из смартфонов лучше выбрать: Samsung Galaxy S23 или Google Pixel 8. Также мы анализировали, стоит ли купить iPhone 15 Plus или сильно доплатить за iPhone 15 Pro Max.

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