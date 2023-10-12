iPhone 15 Pro Max проти iPhone 14 Pro Max: яку модель Apple обрати у 2023 році

Між 15 Pro Max та 14 Pro Max варто обирати з розумом. Фото: gizchina.com

Що краще придбати, новий iPhone 15 Pro Max з портом USB-C та камерою-перископом, чи минулорічний флагман 14 Pro Max. Може різниця між телефонами не така вже й відчутна, що варто трохи заощадити?

Про це написала GSMarena.

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Ціни на 15 Pro Max та iPhone 14 Pro Max

Різниця в ціні між моделями iPhone 14 Pro Max на 256 ГБ і iPhone 15 Pro Max становить 150-250 євро, а між базовим iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ і базовим iPhone 14 Pro Max на 128 ГБ — близько 350 євро.

Переваги 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max перевершує 14 Pro Max завдяки легшому корпусу та довшому 5-кратному зуму камери. Також має набагато більш універсальний порт USB-C.

Переваги 14 Pro Max

Модель не лише дешевша, але її корпус з нержавіючої сталі, можливо, виглядає та відчувається краще. А коротший 3-кратний зум не є великим недоліком.

А якщо вам не потрібно записувати відео у форматі ProRes на зовнішній накопичувач, і у всіх навколо є iPhone, ви не будете турбуватися про те, що застрягнете у вже застарілому порту Lightning.

iPhone 15 Pro Max проти iPhone 14 Pro Max: що обрати

Якщо з'явиться гарна пропозиція на 14 Pro Max, вас не хвилює порт USB-C та вага рамки, тоді варто заощадити трохи грошей та придбати цю модель. Якщо ви вже маєте 14 Pro Max, то немає жодних реальних причин для оновлення.

iPhone 15 Pro Max кращий компаньйон для фотографів, завдяки знімкам з високою роздільною здатністю, 5-кратному оптичному зуму з інноваційним об'єктивом та можливості знімати відео у форматі ProRes безпосередньо на зовнішній накопичувач. До того ж швидкість передачі даних через USB 3.2 буде дуже доречною для великих файлів.

Раніше ми писали, що iPhone 15 Pro Max не витримав стрес-тесту. Також повідомляли, що Apple готує ще один оновлений гаджет у 2023 році.