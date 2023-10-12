iPhone 15 Pro Max против iPhone 14 Pro Max: какую модель Apple выбрать в 2023 году

Между 15 Pro Max и 14 Pro Max следует выбирать с умом. Фото: gizchina.com

Что лучше приобрести, новый iPhone 15 Pro Max с портом USB-C и камерой-перископом или прошлогодний флагман 14 Pro Max. Может разница между телефонами не так уж ощутима, что стоит немного сэкономить?

Об этом написала GSMarena.

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Цены на 15 Pro Max и iPhone 14 Pro Max

Разница в цене между моделями iPhone 14 Pro Max на 256 ГБ и iPhone 15 Pro Max составляет 150-250 евро, а между базовым iPhone 15 Pro Max на 256 ГБ и базовым iPhone 14 Pro Max на 128 ГБ — около 350 евро.

Преимущества 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max превосходит 14 Pro Max благодаря более легкому корпусу и более длинному 5-кратному зуму камеры. Также имеет гораздо более универсальный порт USB-C.

Преимущества 14 Pro Max

Модель не только дешевле, но ее корпус из нержавеющей стали, возможно, лучше выглядит и ощущается. А более короткий 3-кратный зум не является большим недостатком.

А если вам не нужно записывать видео в формате ProRes на внешний накопитель, и у всех вокруг есть iPhone, вы не будете беспокоиться о том, что застрянете в уже устаревшем порту Lightning.

iPhone 15 Pro Max против iPhone 14 Pro Max: что выбрать

Если появится хорошее предложение на 14 Pro Max, вас не беспокоит порт USB-C и вес рамки, тогда стоит сэкономить немного денег и приобрести эту модель. Если у вас уже есть 14 Pro Max, то нет никаких реальных причин для обновления.

iPhone 15 Pro Max лучший компаньон для фотографов, благодаря снимкам с высоким разрешением, 5-кратному оптическому зуму с инновационным объективом и возможности снимать видео в формате ProRes непосредственно на внешний накопитель. К тому же скорость передачи данных через USB 3.2 будет очень кстати для больших файлов.

Ранее мы писали, что iPhone 15 Pro Max не выдержал стресс-теста. Также сообщалось, что Apple готовит еще один обновленный гаджет в 2023 году.