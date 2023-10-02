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iPhone 15 Pro проти iPhone 14 Pro: чиї камери кращі

2 жовтня 2023 19:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15 Pro проти iPhone 14 Pro: чиї камери кращі
В камерах iPhone 15 Pro з'явилися важливі покращення. Фото: zdnet.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Попри розповіді про невеликі оновлення iPhone 15 Pro порівняно з iPhone 14 Pro, у нової моделі все ж з'явилися додаткові можливості. Зокрема, значно покращилася якість фото та відео.

Про це повідомили експерти Phone Arena.

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У 14 Pro та 15 Pro потрійна система камер. Основна — на 48 МП, а також надширококутна камера з 3-кратним зумом. Модний 5-кратний об'єктив цього року доступний лише на 15 Pro Max. Ходять чутки, що у 2024-му Apple переробить дизайн меншої моделі Pro, щоб також встановити на неї камеру зі складеним зумом.

Основна 48 МП камера в 15 Pro сьогодні дозволяє отримувати 1,2- і 1,5-кратне кадрування сенсора. Можна навіть встановити ці фокусні відстані за замовчуванням. Тобто замість широкого 24 мм ви можете знімати на 28 мм або 35 мм. Об'єктив є одним з найкращих для вуличної та повсякденної зйомки.

Також нове антивідблискове покриття на iPhone 15 Pro допомагає зменшити відблиски об'єктива — одну з найстрашніших проблем попередніх моделей iPhone.

Основна камера

Фото: phonearena.com

На iPhone 15 Pro можна робити світлини Super High Res з роздільною здатністю 24 МП. Це набагато детальніші знімки, ніж 12 МП зображення. А розмір фотографій не такий величезний, як у 48 МП знімків. Золота середина.

Надширококутний об'єктив

Фото: phonearena.com

Надширококутна камера стала крутішою завдяки покращеному антибліковому покриттю, кращому нічному режиму, HDR та макрозйомці.

Портретний режим

Фото: phonearena.com

Основна зміна в портретному режимі полягає в тому, що можна перетворити звичайну фотографію на портретну вже після зйомки, чого не можна було зробити на 14 Pro.

Якість відео

Великою новою функцією є просторове відео, яке ви можете відтворювати на майбутній гарнітурі Apple Vision Pro. Для цього iPhone 15 Pro використовує надширококутну та основну камери та знімає відео з великою глибиною.

Якість звуку

iPhone 15 Pro і 14 Pro мають практично ідентичну акустичну систему з основним динаміком, спрямованим вниз, і додатковим динаміком у навушнику.

Раніше ми повідомляли, що дротові навушники Apple EarPods лише за 19 доларів виявилися крутішими за AirPods. Також повідомлялося, що користувачі незадоволені швидкістю зарядки iPhone 15.

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