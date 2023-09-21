iPhone проти Samsung: експерти пояснили, якому смартфону надати перевагу

Вибір між iPhone та Samsung залежить від смаку людини. Фото: pcmag.com

В оновленому рейтингу найбільш продаваних смартфонів у світі, ТОП 10 поділили між собою навпіл Apple та Samsung, хоча більше продали різних моделей iPhone. Чим відрізняються гаджети та, на якому зі смартфонів зупинити свій вибір.

Про це написав UAportal.

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Збірка та дизайн

iPhone має витончений, преміальний дизайн. Виготовляється з якісних металів та скла.

Гаджети Samsung мають різні форми та розміри. Вони виготовляються з різноманітних матеріалів. Все це надає широкий вибір для індивідуальних потреб та уподобань користувачів.

Інтерфейс та ОС

iPhone працює на iOS, яка відома своїм високим ступенем безпеки. Інтерфейс iOS простий та легкий у користуванні.

Android — платформа з відкритим програмним кодом. Користувачі можуть персоналізувати свої пристрої, адаптуючи інтерфейс на свій смак.

Додатки

Apple App Store пропонує перевірені та надійні додатки. Це гарантує високу якість та безпеку. Користувачі iPhone мають менший вибір, але почуваються у безпеці.

Samsung надає величезний вибір додатків, доступних в Google Play. Зрештою Android дозволяє завантажувати додатки зі сторонніх джерел. Це зменшує рівень безпеки, але й надає безліч можливостей.

ПЗ та продуктивність

iPhone має оптимізовану інтеграцію програмного забезпечення, що сприяє плавній та ефективній роботі. Смартфони здебільшого мають швидкий процесор та високі графічні характеристики, що пасує до ігор та містких завдань.

Samsung надає величезний спектр технічних можливостей з огляду на бюджет користувача та його потреби у продуктивності.

Обидва виробники створюють сучасні та просунуті пристрої. Й вибір між iPhone та Samsung здебільшого лежить у площині особистих уподобань кожної людини.

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