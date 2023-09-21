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iPhone проти Samsung: експерти пояснили, якому смартфону надати перевагу

21 вересня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone проти Samsung: експерти пояснили, якому смартфону надати перевагу
Вибір між iPhone та Samsung залежить від смаку людини. Фото: pcmag.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

В оновленому рейтингу найбільш продаваних смартфонів у світі, ТОП 10 поділили між собою навпіл Apple та Samsung, хоча більше продали різних моделей iPhone. Чим відрізняються гаджети та, на якому зі смартфонів зупинити свій вибір.

Про це написав UAportal.

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Збірка та дизайн

  • iPhone має витончений, преміальний дизайн. Виготовляється з якісних металів та скла.
  • Гаджети Samsung мають різні форми та розміри. Вони виготовляються з різноманітних матеріалів. Все це надає широкий вибір для індивідуальних потреб та уподобань користувачів.

Інтерфейс та ОС

  • iPhone працює на iOS, яка відома своїм високим ступенем безпеки. Інтерфейс iOS простий та легкий у користуванні.
  • Android — платформа з відкритим програмним кодом. Користувачі можуть персоналізувати свої пристрої, адаптуючи інтерфейс на свій смак.

Додатки

  • Apple App Store пропонує перевірені та надійні додатки. Це гарантує високу якість та безпеку. Користувачі iPhone мають менший вибір, але почуваються у безпеці.
  • Samsung надає величезний вибір додатків, доступних в Google Play. Зрештою Android дозволяє завантажувати додатки зі сторонніх джерел. Це зменшує рівень безпеки, але й надає безліч можливостей.

ПЗ та продуктивність

  • iPhone має оптимізовану інтеграцію програмного забезпечення, що сприяє плавній та ефективній роботі. Смартфони здебільшого мають швидкий процесор та високі графічні характеристики, що пасує до ігор та містких завдань.
  • Samsung надає величезний спектр технічних можливостей з огляду на бюджет користувача та його потреби у продуктивності.

Обидва виробники створюють сучасні та просунуті пристрої. Й вибір між iPhone та Samsung здебільшого лежить у площині особистих уподобань кожної людини.

Раніше ми писали, хто — iPhone проти Samsung — переміг у перегонах на швидкість. Також Samsung показала, як перетворити два iPhone на один Galaxy Z Fold 5.

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