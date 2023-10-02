Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow iPhone 15 Pro против iPhone 14 Pro: чьи камеры лучше arrow

iPhone 15 Pro против iPhone 14 Pro: чьи камеры лучше

2 октября 2023 19:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15 Pro против iPhone 14 Pro: чьи камеры лучше
В камерах iPhone 15 Pro появились важные улучшения. Фото: zdnet.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Несмотря на рассказы о небольших обновлениях iPhone 15 Pro по сравнению с iPhone 14 Pro, у новой модели все же появились дополнительные возможности. В частности, значительно улучшилось качество фото и видео.

Об этом сообщили эксперты Phone Arena.

Читайте также:

У 14 Pro и 15 Pro тройная система камер. Основная — на 48 МП, а также сверхширокоугольная камера с 3-кратным зумом. Модный 5-кратный объектив в этом году доступен только на 15 Pro Max. Ходят слухи, что в 2024 году Apple переделает дизайн меньшей модели Pro, чтобы также установить на нее камеру со сложенным зумом.

Основная 48 МП камера в 15 Pro сегодня позволяет получать 1,2- и 1,5-кратное кадрирование сенсора. Можно даже установить эти фокусные расстояния по умолчанию. То есть вместо широкого 24 мм вы можете снимать на 28 или 35 мм. Объектив является одним из лучших для уличной и повседневной съемки.

Также новое антибликовое покрытие на iPhone 15 Pro помогает снизить блики объектива — одну из самых страшных проблем предыдущих моделей iPhone.

Основная камера

Фото: phonearena.com

На iPhone 15 Pro можно делать фотографии Super High Res с разрешением 24 МП. Это гораздо более подробные снимки, чем 12 МП изображения. А размер фотографий не так огромен, как у 48 МП снимков. Золотая середина.

Сверхширокоугольный объектив

Фото: phonearena.com

Сверхширокоугольная камера стала круче благодаря улучшенному антибликовому покрытию, лучшему ночному режиму, HDR и макросъемке.

Портретный режим

Фото: phonearena.com

Основное изменение в портретном режиме состоит в том, что можно превратить обычную фотографию в портретную уже после съемки, чего нельзя было сделать в 14 Pro.

Качество видео

Большой новой функцией является пространственное видео, которое можно воспроизводить на будущей гарнитуре Apple Vision Pro. Для этого iPhone 15 Pro использует сверхширокоугольную и основную камеры и снимает видео с большой глубиной.

Качество звука

iPhone 15 Pro и 14 Pro имеют практически идентичную акустическую систему с основным динамиком, направленным вниз и дополнительным динамиком в наушнике.

Ранее мы сообщали, что проводные наушники Apple EarPods всего за 19 долларов оказались круче AirPods. Также сообщалось, что пользователи недовольны скоростью зарядки iPhone 15.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз