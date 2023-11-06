iPhone 15 проти Google Pixel 8: що обрати

Pixel 8 дешевший iPhone 15 на 100 доларів. Варто зекономити? Фото: techw.gr

iPhone 15 може похвалитися покращеннями порівняно зі своїм попередником, а Pixel 8 представив вишуканий дизайн, новий процесор та розширені можливості штучного інтелекту. Варто порівняти ці телефони базового рівня, щоб зрозуміти, який з них варто придбати.

Про це написав Pocket Now.

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iPhone 15

Фото: theverge.com

iPhone 15 працює на базі чипа Apple A16 Bionic, і це найдоступніший iPhone високого класу, який можна придбати сьогодні.

Плюси

Яскравий 6,1-дюймовий OLED-дисплей з функцією Dynamic Island.

48-мегапіксельна основна камера.

Потужний чипсет A16 Bionic.

Мінуси

Дисплей працює лише на 60 Гц.

USB-C обмежений швидкістю USB 2.

Надширококутна камера не змінилася, а повноцінного телеоб’єктива досі немає.

Google Pixel 8

Фото: cnet.com

Камери Pixel 8, вдосконалені штучним інтелектом, роблять смартфон майже ідеальним для фотографування.

Плюси

Плавний дисплей з частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 2000 ніт.

Датчик відбитків пальців під екраном.

Більше функцій штучного інтелекту.

50 МП ширококутна камера з 2-кратним оптичним зумом, 12 МП ультраширококутна камера з автофокусом.

Акумулятором 4575 мАг, що дозволяє використовувати телефон протягом усього дня.

Мінуси

Трохи важчий у порівнянні з iPhone 15 — 187 г проти 171 г.

Чип Tensor G3 не працює так добре, як A16 Bionic.

iPhone 15 проти Pixel 8: що обрати

Базовий iPhone 15 зі 128 ГБ накопичувача коштує 799 доларів. Доступні варіанти на 256 ГБ та 512 ГБ за 899 та 1099 доларів відповідно.

Google Pixel 8 коштує 699 доларів за версію зі 128 ГБ вбудованої пам'яті. Також доступна версія на 256 ГБ за ціною 759 доларів.

Якщо ви шукаєте надійний смартфон, який виконує свою роботу, не турбуючись про жодні проблеми, iPhone 15 — рекомендований вибір. Цей телефон не лише справляється майже з усіма завданнями, але й пропонує функції професійного рівня. Ідеальна базова модель iPhone за останні роки.

Якщо вам подобаються смартфони на Android, Pixel 8 — один з найкращих смартфонів на ринку. Він пропонує вражаючі можливості камери та покращений дизайн. Додайте до цього заяву Google про сім років оновлень Android для цієї моделі. Хоча телефон і може відставати від реальної продуктивності.

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