iPhone 15 против Google Pixel 8: что выбрать

iPhone 15 против Google Pixel 8, — какой бюджетный флагман купить
iPhone 15 может похвастаться улучшениями по сравнению с предшественником, а Pixel 8 представил изысканный дизайн, новый процессор и расширенные возможности искусственного интеллекта. Следует сравнить эти телефоны базового уровня, чтобы понять, какой из них стоит приобрести.
Об этом написал Pocket Now.
iPhone 15
iPhone 15 работает на базе чипа Apple A16 Bionic, и это самый доступный iPhone высокого класса, который можно приобрести сегодня.
Плюсы
- Яркий 6,1-дюймовый дисплей OLED с функцией Dynamic Island.
- 48-мегапиксельная основная камера.
- Мощный чипсет A16 Bionic.
Минусы
- Дисплей работает всего на 60 Гц.
- USB-C ограничен скоростью USB 2.
- Сверхширокоугольная камера не изменилась, а полноценного телеобъектива до сих пор нет.
Google Pixel 8
Камеры Pixel 8, усовершенствованные искусственным интеллектом, делают смартфон почти идеальным для фотосъемки.
Плюсы
- Плавный дисплей с частотой обновления 120 Гц и 2000 нит пиковой яркостью.
- Датчик отпечатков пальцев под экраном.
- Больше функций искусственного интеллекта.
- 50 МП широкоугольная камера с 2-кратным оптическим зумом; 12 МП ультраширокоугольная камера с автофокусом.
- Аккумулятор 4575 мАч, позволяющий использовать телефон в течение всего дня.
Минусы
- Несколько тяжелее по сравнению с iPhone 15 — 187 г против 171 г.
- Чип Tensor G3 не работает так хорошо, как A16 Bionic.
iPhone 15 против Pixel 8: что выбрать
Базовый iPhone 15 с 128 ГБ накопителя стоит 799 долларов. Доступны варианты на 256 ГБ и 512 ГБ за 899 и 1099 долларов соответственно.
Google Pixel 8 стоит 699 долларов за версию с 128 ГБ встроенной памяти. Также доступна версия на 256 ГБ по цене 759 долларов.
Если вы ищете надежный смартфон, выполняющий свою работу, не беспокоясь ни о каких проблемах, iPhone 15 — рекомендуемый выбор. Этот телефон не только справляется почти со всеми задачами, но предлагает функции профессионального уровня. Идеальная базовая модель iPhone в последние годы.
Если вам нравятся смартфоны на Android, Pixel 8 — один из лучших смартфонов на рынке. Он предлагает удивительные возможности камеры и улучшенный дизайн. Добавьте к этому заявление Google о семи годах обновления Android для этой модели. Хотя телефон может отставать от реальной производительности.
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