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iPhone 15 против Google Pixel 8, — какой бюджетный флагман купить

6 ноября 2023 17:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15 против Google Pixel 8: что выбрать
Pixel 8 дешевле iPhone 15 на 100 долларов. Стоит ли сэкономить? Фото: techw.gr
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

iPhone 15 может похвастаться улучшениями по сравнению с предшественником, а Pixel 8 представил изысканный дизайн, новый процессор и расширенные возможности искусственного интеллекта. Следует сравнить эти телефоны базового уровня, чтобы понять, какой из них стоит приобрести.

Об этом написал Pocket Now.

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iPhone 15

Фото: theverge.com

iPhone 15 работает на базе чипа Apple A16 Bionic, и это самый доступный iPhone высокого класса, который можно приобрести сегодня.

Плюсы

  • Яркий 6,1-дюймовый дисплей OLED с функцией Dynamic Island.
  • 48-мегапиксельная основная камера.
  • Мощный чипсет A16 Bionic.

Минусы

  • Дисплей работает всего на 60 Гц.
  • USB-C ограничен скоростью USB 2.
  • Сверхширокоугольная камера не изменилась, а полноценного телеобъектива до сих пор нет.

Google Pixel 8

Фото: cnet.com

Камеры Pixel 8, усовершенствованные искусственным интеллектом, делают смартфон почти идеальным для фотосъемки.

Плюсы

  • Плавный дисплей с частотой обновления 120 Гц и 2000 нит пиковой яркостью.
  • Датчик отпечатков пальцев под экраном.
  • Больше функций искусственного интеллекта.
  • 50 МП широкоугольная камера с 2-кратным оптическим зумом; 12 МП ультраширокоугольная камера с автофокусом.
  • Аккумулятор 4575 мАч, позволяющий использовать телефон в течение всего дня.

Минусы

  • Несколько тяжелее по сравнению с iPhone 15 — 187 г против 171 г.
  • Чип Tensor G3 не работает так хорошо, как A16 Bionic.

iPhone 15 против Pixel 8: что выбрать

Базовый iPhone 15 с 128 ГБ накопителя стоит 799 долларов. Доступны варианты на 256 ГБ и 512 ГБ за 899 и 1099 долларов соответственно.

Google Pixel 8 стоит 699 долларов за версию с 128 ГБ встроенной памяти. Также доступна версия на 256 ГБ по цене 759 долларов.

Если вы ищете надежный смартфон, выполняющий свою работу, не беспокоясь ни о каких проблемах, iPhone 15 — рекомендуемый выбор. Этот телефон не только справляется почти со всеми задачами, но предлагает функции профессионального уровня. Идеальная базовая модель iPhone в последние годы.

Если вам нравятся смартфоны на Android, Pixel 8 — один из лучших смартфонов на рынке. Он предлагает удивительные возможности камеры и улучшенный дизайн. Добавьте к этому заявление Google о семи годах обновления Android для этой модели. Хотя телефон может отставать от реальной производительности.

Ранее СМИ узнали, что будущий iPhone 16 получит новейшую кнопку на корпусе. Также мы представили ТОП 3 лучших бюджетных смартфона осенью 2023 года.

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