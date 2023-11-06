iPhone 15 против Google Pixel 8: что выбрать

Pixel 8 дешевле iPhone 15 на 100 долларов. Стоит ли сэкономить? Фото: techw.gr

iPhone 15 может похвастаться улучшениями по сравнению с предшественником, а Pixel 8 представил изысканный дизайн, новый процессор и расширенные возможности искусственного интеллекта. Следует сравнить эти телефоны базового уровня, чтобы понять, какой из них стоит приобрести.

Об этом написал Pocket Now.

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iPhone 15

Фото: theverge.com

iPhone 15 работает на базе чипа Apple A16 Bionic, и это самый доступный iPhone высокого класса, который можно приобрести сегодня.

Плюсы

Яркий 6,1-дюймовый дисплей OLED с функцией Dynamic Island.

48-мегапиксельная основная камера.

Мощный чипсет A16 Bionic.

Минусы

Дисплей работает всего на 60 Гц.

USB-C ограничен скоростью USB 2.

Сверхширокоугольная камера не изменилась, а полноценного телеобъектива до сих пор нет.

Google Pixel 8

Фото: cnet.com

Камеры Pixel 8, усовершенствованные искусственным интеллектом, делают смартфон почти идеальным для фотосъемки.

Плюсы

Плавный дисплей с частотой обновления 120 Гц и 2000 нит пиковой яркостью.

Датчик отпечатков пальцев под экраном.

Больше функций искусственного интеллекта.

50 МП широкоугольная камера с 2-кратным оптическим зумом; 12 МП ультраширокоугольная камера с автофокусом.

Аккумулятор 4575 мАч, позволяющий использовать телефон в течение всего дня.

Минусы

Несколько тяжелее по сравнению с iPhone 15 — 187 г против 171 г.

Чип Tensor G3 не работает так хорошо, как A16 Bionic.

iPhone 15 против Pixel 8: что выбрать

Базовый iPhone 15 с 128 ГБ накопителя стоит 799 долларов. Доступны варианты на 256 ГБ и 512 ГБ за 899 и 1099 долларов соответственно.

Google Pixel 8 стоит 699 долларов за версию с 128 ГБ встроенной памяти. Также доступна версия на 256 ГБ по цене 759 долларов.

Если вы ищете надежный смартфон, выполняющий свою работу, не беспокоясь ни о каких проблемах, iPhone 15 — рекомендуемый выбор. Этот телефон не только справляется почти со всеми задачами, но предлагает функции профессионального уровня. Идеальная базовая модель iPhone в последние годы.

Если вам нравятся смартфоны на Android, Pixel 8 — один из лучших смартфонов на рынке. Он предлагает удивительные возможности камеры и улучшенный дизайн. Добавьте к этому заявление Google о семи годах обновления Android для этой модели. Хотя телефон может отставать от реальной производительности.

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