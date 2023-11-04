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Журналісти дізналися, що майбутній iPhone 16 отримає нову кнопку на корпусі

4 листопада 2023 15:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Журналісти дізналися, що майбутній iPhone 16 отримає нову кнопку на корпусі
Жінка з телефоном в руках. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У майбутніх телефонах Apple може з'явитися нова кнопка на корпусі. Ймовірно, вона буде в усіх моделях, а не лише в iPhone 16 Pro.

Про це повідомляють джерела MacRumors.

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Нова кнопка для iPhone 16

Новий елемент при натисканні буде сенсорним. Він буде розташований на одному з торців смартфона. Призначення кнопки не розкрито, однак можна здогадатися.

Внутрішня назва Capture Button або "Кнопка захоплення" наводить на декілька здогадок. Можливо, компанія Apple вирішила вбудувати окрему кнопку для спуску затвора в додатку камери. Так було в часи кнопкових телефонів, коли Sony Ericsson і Nokia додавали кнопки на корпусах телефонів.

Телефон Nokia N73i
Nokia N73i. Фото: Wikipedia

Нагадаємо, Apple представить нову лінійку iPhone 16 лише за рік, але вже зараз достатньо інсайдів про майбутні смартфони. Зокрема є інформація про очікувані камери та екрани нових пристроїв.

Також ми писали, щоб збільшити продажі, Apple реалізує свої базові моделі за відносно нижчими цінами через використання в смартфонах процесора попереднього року, за винятком моделей Pro. Це призвело до помітного зниження продуктивності пристроїв та гострої критики компанії, але ситуація зміниться у 2024 році.

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