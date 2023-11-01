Apple iPhone: які моделі смартфонів актуальні у 2023 році

iPhone 15 Pro Max залишається найкращим та найдорожчим смартфоном Apple. Фото: digitaltrends.com

Сьогодні можна вибрати модель iPhone, яка відповідатиме вашим вимогам та фінансовим планам. Цього року Apple представила лінійку iPhone 15, але й ринок вживаних пристроїв залишається активним.

Перелік актуальних моделей iPhone склали експерти GizChina.

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Ідеальний iPhone: 15 Pro Max

Найдорожчий, але й найкращий варіант, характеристики якого не застаріють як мінімум 5 років. Має найкращий процесор, титанову рамку, довговічний акумулятор та передові камеру.

Оновлені стандарти: iPhone 15

Стандартний телефон чергової лінійки отримав суттєві оновлення, тому вартує своїх грошей.

Вражаючий смартфон високого класу: iPhone 14 Pro

Відрізняється від старшої моделі лінійки лише розмірами. Тому цей телефон досі є одним з найшвидших та найкращих на ринку. До того ж легко поміщається в руках та кишенях, маючи діагональ 6,1 дюйма.

Відмінне співвідношення ціни та якості: iPhone 13

Базовий телефон 2021 року майже не відрізняється від новіших смартфонів у своєму класі, але має значно привабливішу ціну.

Ідеальний вибір серед вживаних: iPhone 13 Pro

Чипсет A15 Bionic в телефоні оснащений додатковим графічним ядром у порівнянні з iPhone 13, що забезпечує виняткову продуктивність. Додайте сюди 6,1-дюймовий екран з підтримкою 120 Гц, 6 ГБ оперативки й одну з найкращих камер.

Розумний баланс: iPhone 12

Смартфон 2020 року має досі актуальний дизайн, оснащений потужним процесором A14 Bionic та надширококутним сенсором камери. Цей телефон вилучено з офіційного каталогу Apple, але його можна придбати на вторинному ринку за привабливою ціною.

Найдоступніший iPhone: SE 5G (2022)

Попри застарілий дизайн, пристрій може похвалитися бездоганною якістю виготовлення та водонепроникністю за стандартом IP67. Компактний телефон має 4,7-дюймовий дисплей, пристойну камеру та оснащений тим самим процесором, що й iPhone 13 — Apple A15 Bionic.

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