Скільки коштуватиме iPhone 15 в Україні та США: порівняння цін

Презентація Apple. Фото: скриншот

Днями, 12 вересня, відбулася презентація нового агрегату Apple — iPhone 15. Попри те, що він відрізняється потужними характеристиками від попередніх моделей, користувачів найбільше цікавить вартість смартфону. Телефони з'являться у продажу 22 вересня.

Скільки коштуватиме iPhone 15 в Україні та США — повідомило видання УНІАН.

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Ціна iPhone 15 в Україні

Відтак, в Україні вартість агрегату залежатиме від внутрішньої пам'яті та марки телефону. Йдеться про звичайну модель, Plus, Pro або Max.

Станом на сьогодні відомі лише приблизні ціни. Точну вартість можна буде дізнатися після презентації смартфону в Україні.

Вартість iPhone 15:

Звичайний iPhone 15 — приблизна вартість становить 29600-30000 гривень;

iPhone 15 Plus з великим екраном — 36000-37000 гривень;

iPhone 15 Pro — від 40500 гривень;

iPhone 15 Pro Max — від 44500 гривень.

Ціна iPhone 15 в США

Традиційно техніка Apple у США коштує найдешевше. Все тому, що у країні відсутній податок з продажів.

Вартість iPhone 15:

на 128 GB — 799 доларів;

на 256 GB — 899 доларів;

на 512 GB — 1099 доларів.

Вартість iPhone 15 Plus:

на 128 GB — 899 доларів;

на 256 GB — 999 доларів;

на 512 GB — 1199 доларів.

Вартість iPhone 15 Pro:

на 128 GB — 999 доларів;

на 256 GB — 1099 доларів;

на 512 GB — 1299 доларів.

Вартість iPhone 15 Max:

на 256 GB — 1199 доларів;

на 512 GB — 1399 доларів;

на 1TB — 1599 доларів.

Нагадаємо, 12 вересня відбулася довгоочікувана презентація iPhone 15. Також стало відомо, скільки доведеться викласти за новинки Apple: iPhone 15 та Watch Series 9.

Додамо, Ілон Маск висміяв "унікальне" оновлення iPhone 15.