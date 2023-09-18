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iPhone 15 и iPhone 14: в чем разница между смартфонами

18 сентября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15 и iPhone 14: в чем разница между смартфонами
iPhone 15 получит часть функционала iPhone 14 Pro Max. Фото: apple.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Несмотря на определенный скепсис обозревателей, базовая модель iPhone 15 кое-чем отличается от предшественника. Хотя стартовые цены в США на обе модели одинаковы.

Об этом сообщил УНИАН.

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Дизайн

  • Плоские рамки iPhone 15 слегка закруглены для более удобного охвата.
  • Вместо глянцевой задней панели установили матовую.

Экран

  • iPhone 15 и 14 имеют одинаковый размер экрана — 6,1 дюйма, но iPhone 15 получил Dynamic Island, который был фишкой iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.
  • iPhone 15 имеет более яркий экран — 2000 нит, iPhone 14 — 1200 нит на солнце.
  • Разрешение новой модели составляет 2556 х 1179, а у предшественника — 2532 х 1170 пикселей.
  • Плавность обновления экрана так и осталась прежней — 60 Гц.

Мощность

  • iPhone 15 имеет чипсет Apple A16 Bionic с 6-ядерным CPU и 5-ядерным GPU, как у iPhone 14 и 14 Pro Max.
  • В обеих моделях память колеблется от 128 ГБ до 512 ГБ.

Камера

  • iPhone 15 и 15 Plus имеют основной датчик с диафрагмой f/1,6 и разрешением 48 МП, а не 12 МП, как у 14-й модели.
  • Лучше стала обработка фото при слабом освещении и в движении.
  • Фронтальная камера новой модели получила автофокус.

Автономная работа

iPhone 15 и 14 имеют одинаковое время автономной работы — примерно 24 часа.

Цены

Цены на новые базовые смартфоны Apple за год не изменились. Так же как у предшественников, стоимость iPhone 15 и 15 Plus начинается с 799 и 899 долларов.

Ранее мы писали, что iPhone 15 с разъемом USB-C хотят более 40% владельцев Android. Также сообщалось, сколько придется выложить за новинки Apple — iPhone 15 и Watch Series 9.

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