iPhone 15 взяв штурмом ринок, на якому традиційно домінує Samsung

Продажі iPhone 15 демонструють значне зростання на домашній території Samsung. Фото: indiatimes.com

Продажі лінійки Apple iPhone 15 на південнокорейському ринку смартфонів значно випереджає торішні показники iPhone 14. Цей успіх на батьківщині Samsung різко контрастує з прохолодним прийомом 15-ї моделі в Китаї та Японії.

Про це повідомив Supercharged.

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Згідно зі звітом, продажі усієї лінійки iPhone 15 в Південній Кореї злетіли майже на 42% за перший місяць після офіційного релізу 13 жовтня порівняно з початком продажів серії iPhone 14 торік. Реалізація смартфона iPhone 15 зросла більш ніж удвічі, а продажі 15 Pro Max збільшилися на 42,3% порівняно з 14 Pro Max.

Це особливо примітно з огляду на те, що корейці віддають перевагу смартфонам Samsung як прояву національної гордості. До того ж Samsung давно домінує на південнокорейському ринку, утримуючи понад 70% його частки.

Однак агресивні маркетингові стратегії Apple та впровадження нових послуг зробили свою справу.

Чому iPhone 15 збільшив продажі у Південній Кореї

iPhone набирає популярність серед покоління Z та міленіалів ціною втрати ринкової частки Samsung.

Місцеві телекомунікаційні компанії запропонували грошову винагороду до 450 000 вон (347 доларів), щоб заохотити клієнтів купувати нові iPhone.

Apple запустила сервіс мобільних платежів Apple Pay, а компанія SK Telecom випустила сервіс запису дзвінків для iPhone за допомогою додатку зі ШІ, що гарно сприйняли корейські споживачі.

Раніше ми писали, яким буде суперфлагман Apple iPhone 16 Ultra у 2024 році. Також ми аналізували, чи варто купити iPhone 15 Plus або сильно доплатити за iPhone 15 Pro Max.