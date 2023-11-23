iPhone 15 взял штурмом рынок, на котором традиционно доминирует Samsung

Продажи iPhone 15 демонстрируют значительный рост на домашней территории Samsung. Фото: indiatimes.com

Продажи линейки Apple iPhone 15 на южнокорейском рынке смартфонов значительно опережают прошлогодние показатели iPhone 14. Этот успех на родине Samsung резко контрастирует с прохладным приемом 15-й модели в Китае и Японии.

Об этом сообщил Supercharged.

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Согласно отчету, продажи всей линейки iPhone 15 в Южной Корее взлетели почти на 42% за первый месяц после официального релиза 13 октября по сравнению с началом продаж серии iPhone 14 в прошлом году. Реализация смартфона iPhone 15 выросла более чем вдвое, а продажи 15 Pro Max увеличились на 42,3% по сравнению с 14 Pro Max.

Это особенно примечательно ввиду того, что корейцы предпочитают смартфоны Samsung как проявление национальной гордости. К тому же Samsung давно доминирует на южнокорейском рынке, удерживая более 70% его доли.

Однако агрессивные маркетинговые стратегии Apple и внедрение новых услуг сделали свое дело.

Почему iPhone 15 увеличил продажи в Южной Корее

iPhone набирает популярность среди поколения Z и миллениалов ценой потери рыночной доли Samsung.

Местные телекоммуникационные компании предложили денежное вознаграждение до 450 000 вон (347 долларов), чтобы поощрить клиентов покупать новые iPhone.

Apple запустила сервис мобильных платежей Apple Pay, а компания SK Telecom выпустила сервис записи звонков для iPhone с помощью приложения с ИИ, которые хорошо восприняли корейские потребители.

Ранее мы писали, каким будет суперфлагман Apple iPhone 16 Ultra в 2024 году. Также мы анализировали, стоит ли купить iPhone 15 Plus или сильно доплатить за iPhone 15 Pro Max.