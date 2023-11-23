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iPhone 15 взял штурмом рынок, на котором традиционно доминирует Samsung

23 ноября 2023 17:11
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15 взял штурмом рынок, на котором традиционно доминирует Samsung
Продажи iPhone 15 демонстрируют значительный рост на домашней территории Samsung. Фото: indiatimes.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Продажи линейки Apple iPhone 15 на южнокорейском рынке смартфонов значительно опережают прошлогодние показатели iPhone 14. Этот успех на родине Samsung резко контрастирует с прохладным приемом 15-й модели в Китае и Японии.

Об этом сообщил Supercharged.

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Согласно отчету, продажи всей линейки iPhone 15 в Южной Корее взлетели почти на 42% за первый месяц после официального релиза 13 октября по сравнению с началом продаж серии iPhone 14 в прошлом году. Реализация смартфона iPhone 15 выросла более чем вдвое, а продажи 15 Pro Max увеличились на 42,3% по сравнению с 14 Pro Max.

Это особенно примечательно ввиду того, что корейцы предпочитают смартфоны Samsung как проявление национальной гордости. К тому же Samsung давно доминирует на южнокорейском рынке, удерживая более 70% его доли.

Однако агрессивные маркетинговые стратегии Apple и внедрение новых услуг сделали свое дело.

Почему iPhone 15 увеличил продажи в Южной Корее

  • iPhone набирает популярность среди поколения Z и миллениалов ценой потери рыночной доли Samsung.
  • Местные телекоммуникационные компании предложили денежное вознаграждение до 450 000 вон (347 долларов), чтобы поощрить клиентов покупать новые iPhone.
  • Apple запустила сервис мобильных платежей Apple Pay, а компания SK Telecom выпустила сервис записи звонков для iPhone с помощью приложения с ИИ, которые хорошо восприняли корейские потребители.

Ранее мы писали, каким будет суперфлагман Apple iPhone 16 Ultra в 2024 году. Также мы анализировали, стоит ли купить iPhone 15 Plus или сильно доплатить за iPhone 15 Pro Max.

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