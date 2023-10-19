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iPhone 16 2024 року: нові інсайди про оновлення моделей лінійки

19 жовтня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 16 2024 року: нові інсайди про оновлення моделей лінійки
Смартфони iPhone 16 отримають більші ніж у попередників екрани. Фото: gsmarena.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Apple представить нову лінійку iPhone 16 лише за рік, але вже зараз достатньо інсайдів про майбутні смартфони. Зокрема є інформація про очікувані камери та екрани нових пристроїв.

Про це повідомив 9to5mac.

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Оновлення iPhone 16 і 16 Plus

  • Пристрої збережуть набір задніх камер: 48 МП основну та 12 МП ширококутну без макрофункції.
  • Використовуватимуть чіпсет A17 Bionic.
  • Отримають 8 ГБ оперативки, на відміну від 6 ГБ у попередників.
  • Підтримуватимуть стандарт Wi-Fi 6E.

Оновлення iPhone 16 Pro і Pro Max

  • Матимуть чіпсет Snapdragon X75.
  • Отримають новий телеоб'єктив з 5-кратним зумом.
  • Буде ширококутний модуль на 48 МП, на відміну від 12 МП у попередників.
  • Підтримуватимуть стандарт Wi-Fi 7, у 4 рази швидший за Wi-Fi 6.

Збільшення екранів смартфонів

  • iPhone 16 і 16 Pro отримають екрани розміром до 6,3 дюйма.
  • iPhone 16 Plus і 16 Pro Max отримають екрани розміром до 6,9 дюйма.

Раніше ми писали, що Apple випустила iOS 17 й у власників iPhone з'явилося 10 нових функцій. Також експерти iFixit повідомили, що iPhone 14 майже непридатний для ремонту.

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