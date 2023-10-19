iPhone 16 2024 року: нові інсайди про оновлення моделей лінійки
19 жовтня 2023 19:45
Смартфони iPhone 16 отримають більші ніж у попередників екрани. Фото: gsmarena.com
Apple представить нову лінійку iPhone 16 лише за рік, але вже зараз достатньо інсайдів про майбутні смартфони. Зокрема є інформація про очікувані камери та екрани нових пристроїв.
Про це повідомив 9to5mac.
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Оновлення iPhone 16 і 16 Plus
- Пристрої збережуть набір задніх камер: 48 МП основну та 12 МП ширококутну без макрофункції.
- Використовуватимуть чіпсет A17 Bionic.
- Отримають 8 ГБ оперативки, на відміну від 6 ГБ у попередників.
- Підтримуватимуть стандарт Wi-Fi 6E.
Оновлення iPhone 16 Pro і Pro Max
- Матимуть чіпсет Snapdragon X75.
- Отримають новий телеоб'єктив з 5-кратним зумом.
- Буде ширококутний модуль на 48 МП, на відміну від 12 МП у попередників.
- Підтримуватимуть стандарт Wi-Fi 7, у 4 рази швидший за Wi-Fi 6.
Збільшення екранів смартфонів
- iPhone 16 і 16 Pro отримають екрани розміром до 6,3 дюйма.
- iPhone 16 Plus і 16 Pro Max отримають екрани розміром до 6,9 дюйма.
Раніше ми писали, що Apple випустила iOS 17 й у власників iPhone з'явилося 10 нових функцій. Також експерти iFixit повідомили, що iPhone 14 майже непридатний для ремонту.
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