iPhone 16 2024: новые инсайды об обновлении моделей линейки
19 октября 2023 19:45
Смартфоны iPhone 16 получат большие чем у предшественников экраны. Фото: gsmarena.com
Apple представит новую линейку iPhone 16 только через год, но уже сейчас достаточно инсайдов о будущих смартфонах. В частности, есть информация об ожидаемых камерах и экранах новых устройств.
Об этом сообщил 9to5mac.
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Обновление iPhone 16 и 16 Plus
- Устройства сохранят набор задних камер: 48 МП основную и 12 МП широкоугольную без макрофункции.
- Будут использовать чипсет A17 Bionic.
- Получат 8 ГБ оперативной памяти, в отличие от 6 ГБ у предшественников.
- Будут поддерживать стандарт Wi-Fi 6E.
Обновление iPhone 16 Pro и Pro Max
- Будут иметь чипсет Snapdragon X75.
- Получат новый телеобъектив с 5-кратным зумом.
- Будет широкоугольный модуль на 48 МП, в отличие от 12 МП у предшественников.
- Будут поддерживать стандарт Wi-Fi 7, в 4 раза быстрее Wi-Fi 6.
Увеличение экранов смартфонов
- iPhone 16 и 16 Pro получат экраны размером до 6,3 дюйма.
- iPhone 16 Plus и 16 Pro Max получат экраны размером до 6,9 дюйма.
Ранее мы писали, что Apple выпустила iOS 17 и у владельцев iPhone появилось 10 новых функций. Также эксперты iFixit сообщили, что iPhone 14 почти непригоден для ремонта.
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