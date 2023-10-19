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iPhone 16 2024: новые инсайды об обновлении моделей линейки

19 октября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 16 2024: новые инсайды об обновлении моделей линейки
Смартфоны iPhone 16 получат большие чем у предшественников экраны. Фото: gsmarena.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Apple представит новую линейку iPhone 16 только через год, но уже сейчас достаточно инсайдов о будущих смартфонах. В частности, есть информация об ожидаемых камерах и экранах новых устройств.

Об этом сообщил 9to5mac.

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Обновление iPhone 16 и 16 Plus

  • Устройства сохранят набор задних камер: 48 МП основную и 12 МП широкоугольную без макрофункции.
  • Будут использовать чипсет A17 Bionic.
  • Получат 8 ГБ оперативной памяти, в отличие от 6 ГБ у предшественников.
  • Будут поддерживать стандарт Wi-Fi 6E.

Обновление iPhone 16 Pro и Pro Max

  • Будут иметь чипсет Snapdragon X75.
  • Получат новый телеобъектив с 5-кратным зумом.
  • Будет широкоугольный модуль на 48 МП, в отличие от 12 МП у предшественников.
  • Будут поддерживать стандарт Wi-Fi 7, в 4 раза быстрее Wi-Fi 6.

Увеличение экранов смартфонов

  • iPhone 16 и 16 Pro получат экраны размером до 6,3 дюйма.
  • iPhone 16 Plus и 16 Pro Max получат экраны размером до 6,9 дюйма.

Ранее мы писали, что Apple выпустила iOS 17 и у владельцев iPhone появилось 10 новых функций. Также эксперты iFixit сообщили, что iPhone 14 почти непригоден для ремонта.

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