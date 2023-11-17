iPhone 16: інсайдери розкрили нові функції майбутнього смартфона Apple

Як завжди задовго до анонсу нової лінійки iPhone, фанатів розігрівають чутками. Фото: zdnet.com

Очікується, що Apple анонсує моделі iPhone 16 приблизно у вересні 2024 року. Але про ці пристрої вже назбиралося багато чуток.

Всі інсайди в одному місці зібрав MacRumors.

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Більші дисплеї

iPhone 16 Pro матиме дисплей розміром 6,27 дюйма (округлено до 6,3), а iPhone 16 Pro Max — 6,85 дюйма (округлено до 6,9).

Розташування камер

Стандартні моделі iPhone 16 матимуть вертикальне розташування камер, схоже на те, що використовується в iPhone 12 та iPhone 12 mini.

Apple використовувала діагональне розташування для iPhone 13 й iPhone 14, і не зовсім зрозуміло, чому Apple повернулася до нього, але одна з теорій полягає в тому, що це може дозволити пристроям записувати просторове відео для Apple Vision Pro.

Нова кнопка

В усіх моделях iPhone 16 з'явиться нова фізична кнопка. Її призначення поки що залишається загадкою.

48 МП надширококутний об'єктив

Моделі iPhone 16 Pro отримають оновлені 48 МП надширококутним об'єктивом камери для фотографій вищої роздільної здатності з більшою деталізацією при зйомці в режимі 0,5Х.

Супертелефотокамера

iPhone 16 Pro Max може стати першою моделлю з супертелескопічною перископічною камерою для значно збільшеного оптичного зуму, що дозволить Apple зберегти диференціацію між двома пристроями Pro в наступному році.

Підтримка Wi-Fi 7

Моделі Pro отримають Wi-Fi 7, що дозволяє передавати дані в діапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц одночасно, що призведе до збільшення швидкості Wi-Fi, меншої затримки та надійнішого з'єднання.

Чипсет A18 Pro

Чип наступного покоління виготовлятиметься за 3-нм техпроцесом TSMC другого покоління, відомим як N3E.

5G Advanced

Моделі Pro отримають модем Qualcomm Snapdragon X75 для швидшого та більш енергоефективного підключення до 5G через мережі, що підтримують 5G Advanced.

5Х оптичний зум

Обидві моделі 16 Pro матимуть 5-кратний оптичний зум, який є ексклюзивним для iPhone 15 Pro Max.

Твердотільні кнопки

Apple може нарешті представити твердотільні кнопки регулювання гучності, увімкнення та вимкнення звуку в моделях Pro.

Спочатку Apple хотіла замінити фізичні кнопки на моделях iPhone 15 Pro, але відклала їх через "невирішені технічні проблеми".

Технологія мікролінз

В OLED-дисплеях iPhone 16 можуть бути використані яскравіші мікролінзи та більш енергоефективні матеріали.

Кнопка дії

Моделі iPhone 15 Pro оснащені кнопкою Action Button, а у 2024 році вона може з'явитися й в стандартних моделях iPhone 16.

Мікросхеми A17

В iPhone 16 та iPhone 16 Plus буде використовуватися чип A17, але чутки свідчать, що це буде не той самий чіп A17 Pro, який стоїть в iPhone 15 Pro й iPhone 15 Pro Max.

Можливості ШІ

Нові функції Siri на основі великих мовних моделей очікуються в iOS 18, але функції штучного інтелекту на пристрої можуть залишитися ексклюзивними для моделей iPhone 16.

Технологія акумуляторних батарей

В моделях iPhone 16 Pro буде використовуватися технологія акумуляторів зі стеком, що може призвести до збільшення місткості та тривалості роботи.

iPhone 16 Ultra

Apple може представити висококласну модель iPhone 16 Ultra, яка продаватиметься разом з iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max. Пристрій може мати додаткові вдосконалення камери, більший дисплей і, можливо, навіть безпортовий дизайн.

Раніше ми писали, яким буде суперфлагман Apple iPhone 16 Ultra у 2024 році. Також представляли ТОП 9 найкращих iPhone для купівлі у 2023 році.