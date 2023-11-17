iPhone 16: инсайдеры раскрыли новые функции будущего смартфона Apple

Как обычно задолго до анонса новой линейки iPhone, фанатов разогревают слухами. Фото: zdnet.com

Ожидается, что Apple анонсирует модели iPhone 16 примерно в сентябре 2024 года. Но об этих устройствах уже накопилось много слухов.

Все инсайды в одном месте собрал MacRumors.

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Большие дисплеи

iPhone 16 Pro будет иметь дисплей размером 6,27 дюйма (округлено до 6,3), а iPhone 16 Pro Max – 6,85 дюйма (округлено до 6,9).

Расположение камер

Стандартные модели iPhone 16 будут иметь вертикальное расположение камер, похоже на то, что используется в iPhone 12 и iPhone 12 mini.

Apple использовала диагональное местоположение для iPhone 13 и iPhone 14, и не совсем понятно, почему Apple вернулась к нему, но одна из теорий состоит в том, что это может позволить устройствам записывать пространственное видео для Apple Vision Pro.

Новая кнопка

Во всех моделях iPhone 16 появится новая физическая кнопка. Ее назначение пока остается загадкой.

48 МП сверхширокоугольный объектив

Модели iPhone 16 Pro получат обновленные 48 МП сверхширокоугольным объективом камеры для фотографий более высокого разрешения с большей детализацией при съемке в режиме 0,5Х.

Супертелефотокамера

iPhone 16 Pro Max может стать первой моделью с супертелескопической перископической камерой для значительно увеличенного оптического зума, что позволит Apple сохранить дифференциацию между двумя устройствами Pro в следующем году.

Поддержка Wi-Fi 7

Модели Pro получат Wi-Fi 7, что позволяет передавать данные в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц одновременно, что приведет к увеличению скорости Wi-Fi, меньшей задержке и более надежному соединению.

Чипсет A18 Pro

Чип следующего поколения будет производиться по 3-нм техпроцессу TSMC второго поколения, известному как N3E.

5G Advanced

Модели Pro получат модем Qualcomm Snapdragon X75 для более быстрого и более энергоэффективного подключения к 5G через сети, поддерживающие 5G Advanced.

5Х оптический зум

Обе модели 16 Pro будут иметь 5-кратный оптический зум, эксклюзивный для iPhone 15 Pro Max.

Твердотельные кнопки

Apple может наконец-то представить твердотельные кнопки регулировки громкости, включения и выключения звука в моделях Pro.

Сначала Apple хотела заменить физические кнопки на моделях iPhone 15 Pro, но отложила их из-за "нерешенных технических проблем".

Технология микролинз

В OLED-дисплеях iPhone 16 могут быть использованы более яркие микролинзы и более энергоэффективные материалы.

Кнопка действия

Модели iPhone 15 Pro снабжены кнопкой Action Button, а в 2024 году она может появиться и в стандартных моделях iPhone 16.

Микросхемы A17

В iPhone 16 и iPhone 16 Plus будет использоваться чип A17, но слухи свидетельствуют, что это будет не тот же чип A17 Pro, который стоит у iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Возможности ИИ

Новые функции Siri на основе больших речевых моделей ожидаются в iOS 18, но функции искусственного интеллекта на устройстве могут остаться эксклюзивными для моделей iPhone 16.

Технология аккумуляторных батарей

В моделях iPhone 16 Pro будет использоваться технология аккумуляторов со стеком, что может привести к увеличению емкости и продолжительности работы.

iPhone 16 Ultra

Apple может представить высококлассную модель iPhone 16 Ultra, которая будет продаваться вместе с iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Устройство может иметь дополнительные усовершенствования камеры, больший дисплей и возможно даже беспортовый дизайн.

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