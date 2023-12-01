iPhone 16 отримає кнопку дії в усіх моделях лінійки: навіщо вона потрібна

В iPhone 16 Apple планує додати кнопці дії ще більше функціональності. Фото: 9to5mac.com

З виходом iPhone 15 Pro і Pro Max в пристроях з'явилася абсолютно нова кнопка дії (action button). Ймовірно, Apple планує включити цю кнопку до усіх смартфонів лінійки iPhone 16.

Про це повідомив MacRumors.

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В iPhone 15 Pro і Pro Max кнопка дії замінила перемикач звуку, який раніше був на всіх моделях iPhone. На відміну від перемикача, який слугував лише для однієї мети, кнопка дії надає користувачам iPhone безліч можливостей для використання.

Для чого потрібна кнопка дії

Вмикання беззвучного режиму подібно до перемикача дзвінка на старих моделях iPhone. Увімкнення ліхтарика. Запуск програми "Камера" для вибору режиму фото, селфі, відео або портрета. Відкриття програми "Ярлики", щоб отримати доступ до низки функцій. Запуск запису голосової нотатки. Увімкнення певного режиму фокусування. Увімкнення різноманітних функцій і налаштувань доступності для користувачів з вадами зору або слуху. Увімкнення збільшувача (лупи) за допомогою програми Magnfier. Швидкий переклад (з'явиться в iOS 17.2).

В iPhone 16 Apple планує додати кнопці дії ще більше функціональності, змінивши її з механічної на ємнісну.

Очікується, що оновлена кнопка, розроблена під кодовою назвою Atlas, буде функціонувати подібно до Touch ID Home на старіших моделях iPhone або трекпада Force Touch на новіших MacBook.

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