Нова функція iPhone: як увімкнути режим захисту очей, що з'явився в iOS 17

Apple рекомендує тримати пристрої на відстані не менше 30 см від очей. Фото: creativebooster.net

Одна з нових функцій для здоров'я на iPhone та iPad в iOS 17 називається Screen Distance — вона може запобігти перенапруженню очей для всіх, а також знизити ризик короткозорості у дітей. Налаштувати її дуже просто.

Про це повідомив 9to5mac.

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Apple підкреслює, що найкраще тримати пристрої на відстані не менше 30 см від очей. Але, звичайно, не всі дотримуються цього правила.

Тому в iOS 17 та iPadOS 17 з'явилася нова функція Screen Distance ("Відстань до екрана"), яка дозволяє легко виробити звичку користуватися iPhone та iPad на здоровій відстані.

Як працює Screen Distance

Функція за допомогою селфі-камери вимірює відстань між екраном і очима користувача. Камера не знімає зображення або відео, а зібрані дані залишаються на пристрої й не передаються в Apple.

Якщо iPhone або iPad знаходиться ближче ніж 30 см до очей протягом декількох хвилин, на екрані з'явиться сповіщення з пропозицією віддалити дисплей від очей.

Як налаштувати функцію

На iPhone або iPad з Face ID під управлінням iOS 17 відкрийте програму "Налаштування".

Виберіть Screen Time ("Час екрана") -- тепер подивіться нижче і торкніться Screen Distance ("Відстань до екрана").

Натисніть Continue ("Продовжити"), а потім Turn On Screen Distance ("Увімкнути відстань до екрана").

Фото: 9to5mac

Після того, як ви натиснете "Увімкнути відстань до екрана", все буде налаштовано.

На середньому і правому знімках екрана нижче показано, як це виглядає, коли iPhone або iPad виявляє, що ви тримаєте пристрій занадто близько.

Після того, як ви відведете його від обличчя, натисніть "Продовжити", щоб вийти зі спливаючого вікна "Відстань до екрана".

Фото: 9to5mac

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