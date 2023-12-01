iPhone 16 получит кнопку действия во всех моделях линейки: зачем она нужна

В iPhone 16 Apple планирует прибавить кнопке действия еще больше функциональности. Фото: 9to5mac.com

С выходом iPhone 15 Pro и Pro Max в устройстве появилась совершенно новая кнопка действия (action button). Вероятно, Apple планирует включить эту кнопку во все смартфоны линейки iPhone 16.

Об этом сообщил MacRumors.

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В iPhone 15 Pro и Pro Max кнопка действия заменила переключатель звука, ранее бывший на всех моделях iPhone. В отличие от переключателя, который служил только одной цели, кнопка действия предоставляет пользователям iPhone множество возможностей для использования.

Для чего нужна кнопка действия

Включение беззвучного режима подобно переключателю звонка на старых моделях iPhone. Включение фонарика. Запуск программы "Камера" для выбора режима фото, селфи, видео или портрета. Открытие приложения "Ярлыки" для доступа к ряду функций. Запуск записи голосовой заметки. Включение режима фокусировки. Включение различных функций и настроек доступности для пользователей с нарушениями зрения или слуха. Включение увеличителя (лупы) с помощью программы Magnfier. Быстрый перевод (появится в iOS 17.2).

В iPhone 16 Apple планирует добавить кнопке действия еще больше функциональности, сменив ее с механической на емкостную.

Ожидается, что обновленная кнопка, разработанная под кодовым названием Atlas, будет функционировать подобно Touch ID Home на более старых моделях iPhone или трекпада Force Touch на более новых MacBook.

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