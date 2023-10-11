iPhone 16 Ultra: каким будет супер флагман Apple в 2024 году

Возможно, именно так будет выглядеть IPhone 16 Ultra. Фото: концепт от 4RMD.

В 2023 году Apple выпустила очередную стандартную линейку телефонов iPhone. Но это может измениться в 2024 году с появлением супер премиального смартфона iPhone 16 Ultra.

Об этом сообщил Yahoo!Finance.

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Подобно смарт-часам Apple Watch Ultra, сочетающим в себе самые современные функции стандартного Apple Watch, iPhone 16 Ultra будет представлен как шаг вперед по сравнению с моделью iPhone Pro Max. Ultra будет иметь больший набор функций и соответствующую им цену.

Возможна дата выхода iPhone 16 Ultra

Разговоры о модели Ultra для линейки iPhone ведутся еще с 2022 года, когда Марк Гурман из Bloomberg предусмотрел, что такой телефон появится вслед за Apple Watch Ultra "в ближайшие несколько лет".

Так как запуск iPhone осенью 2023 года состоялся без модели Ultra, следующей ближайшей датой, когда может появиться супер премиальный смартфон, является сентябрь 2024 года.

Вероятная цена iPhone 16 Ultra

В этом году цена на iPhone 15 Pro Max выросла на 100 долларов до 1199 долларов. Кажется, что это устанавливает нижний предел для цены на iPhone 16 Ultra, особенно если Ultra станет преемником Pro Max в качестве топового телефона Apple.

Для сравнения, Apple Watch Ultra 2 стартует от 799 долларов, что на 400 больше чем Apple Watch Series 9.

Если бы Apple применила такую же ценовую стратегию к своей линейке телефонов, модель Ultra обошлась бы в 1399 долларов, что на 400 долларов больше, чем стартовая цена iPhone 15 Pro в 999 долларов.

Это не сделает iPhone 16 Ultra самым дорогим смартфоном на рынке. Samsung и Google берут за свои складные телефоны 1799 долларов. Но это сделает цену Ultra вне бюджета большинства покупателей.

Поэтому эксперты предполагают, что iPhone 16 Ultra будет стоить примерно столько же, сколько iPhone 15 Pro Max.

Слухи о характеристиках iPhone 16 Ultra

Ultra получит 6,9-дюймовый дисплей, что сделает его самым большим экраном среди всех iPhone.

Смартфон будет иметь более яркие дисплеи.

Использование кнопок на основе полупроводников.

Применение телевизионной линзы с тетрапризмом, как у iPhone 15 Pro Max для обеспечения увеличения оптического зума.

Увеличение сенсора основной камеры для получения большего света с целью конкурировать с 10-кратным оптическим зумом Samsung Galaxy S23 Ultra.

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