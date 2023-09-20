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Нові iPhone 15 перестали заряджатися вище 80%: що сталося

20 вересня 2023 11:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нові iPhone 15 перестали заряджатися вище 80%: що сталося
Телефони iPhone 15. Фото: macrumors.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Усі моделі iPhone 15 і iPhone 15 Pro мають нове налаштування стану батареї, яке запобігає зарядці пристроїв понад 80%. Це допоможе  збільшити термін служби батареї у гаджеті.

Про це пише macrumors.com

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Як відомо, в новій лінійці iPhone 15 мають нові налаштування стану батареї, які відкладають зарядку гаджета на понад 80% до більш відповідного часу. Це залежить від вашої щоденної процедури заряджання пристрою. Відтак, якщо ввімкнено ліміт у 80%, iPhone ніколи не заряджатиметься вище цього рівня.

Відтак, на всіх моделях iPhone 15 у розділі "Налаштування" → "Акумулятор" → "Стан акумулятора та заряджання" → "Оптимізація заряджання" є три параметри:

  • оптимізована зарядка акумулятора;
  • обмеження 80%;
  • жодного.

Таке обмеження може збільшити термін служби батареї iPhone, зменшивши час, протягом якого батарея повністю заряджена. 

Нагадаємо, що фанати Apple сподівалися, що iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max підтримуватимуть швидшу зарядку, ніж попередні версії телефонів. Але прориву, схоже, не відбулося і користувачі незадоволені.

Також ми писали, що експерт пояснив, як неправильна зарядка може вплинути на iPhone 15. Також користувачі обрали найкращий iPhone всіх часів.

 

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