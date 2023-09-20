iPhone, обновленные до iOS 17, начали быстрее разряжаться: причины и последствия

Старые модели iPhone просто не выдерживают вычислительной мощности больших обновлений. Фото: androidheadlines.com

Обновившиеся до iOS 17 пользователи заметили, что iPhone разряжаются быстрее. Эксперты считают, что ситуация должна стабилизироваться в течение недели.

Об этом сообщил AppleInsider.

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Каждый раз, когда Apple выпускает большое обновление операционной системы iPhone, в последующие дни появляются многочисленные жалобы на работу аккумулятора, особенно когда речь идет о времени автономной работы.

Почему батареи iPhone разряжаются быстрее

Причиной является Spotlight, который должен переиндексировать все файлы на iPhone. Эта база данных имеет решающее значение для получения быстрых результатов поиска на iPhone.

Переиндексация всех файлов на устройстве может занять некоторое время — неделю, возможно, несколько дней. В течение этого времени пользователи могут заметить, что их iPhone работают немного медленнее при поиске и других задачах, а батарея может разряжаться быстрее обычного.

После создания новой базы данных ежедневная нагрузка на обработку сразу уменьшится, что улучшит отзыв iPhone и вернет время работы батареи к обычному.

iOS 17 разряжает аккумуляторы старших iPhone

Со временем в iOS появляются новые функции и код, поэтому обновления требуют большей вычислительной мощности. Старшие iPhone с более медленными чипами серии A и меньшей емкостью аккумулятора могут ощущать это влияние гораздо сильнее.

Выпустить высокоэффективный пакет обновлений для операционной системы, который уменьшил бы использование ресурсов, маловероятно. Альтернатива — не нажимать кнопку "обновиться до iOS 17".

Какие iPhone держат заряд хуже всего

iPhone XR — на 21% меньше;

iPhone 13 — на 11%;

iPhone SE (2020) — на 9%;

iPhone 12 — на 5%:

iPhone 11 — на 5%.

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