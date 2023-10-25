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iPhone отримав чохол з кольоровим 3,7-дюймовим екраном E-Ink, — подробиці

25 жовтня 2023 20:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone отримав чохол з кольоровим 3,7-дюймовим екраном E-Ink, — подробиці
У виробництві чохла використовується те саме матове скло, що й в iPhone 15. Фото: Reinkstone
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Японська компанія Reinkstone випустила чохол Reink Case C1 для Apple iPhone з 3,7-дюймовим екраном E-Ink. Виробник пристроїв з електронним чорнилом пояснює, що на цей екран можна виводити будь-яку картинку через додаток Reink.

Про це повідомив сайт виробника.

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Reinkstone заявив, що це перший у світі пристрій з електронними чорнилами, який використовує чотири кольори, що дає реалістичнішу картинку.

Характеристики Reink Case C1

  • У виробництві чохла використовується те саме матове скло, що й в iPhone 15.
  • Пристрій має металеві кнопки.
  • Товщина чохла дозволяє використовувати MagSafe.
  • Дисплей смартфона та камери ззаду закриваються гранями чохла з обох боків.
  • Рамку навколо камери у піднятому стані (до 115°) можна використовувати як підставку.
  • За зарядку чохла та передачу картинка відповідає NFC.
Фото: Reinkstone

Ціна та доступність Reink Case C1

  • За винятком iPhone 13 mini, чохол доступний для всіх версій iPhone 13, 14 та 15.
  • Ціна для всіх однакова — 79 доларів.
  • Замовити можна на сайті виробника.

Reinkstone переконує, що Reink Case C1 споживає настільки мало енергії, що це ніяк не позначиться на запасі автономності iPhone.

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