iPhone отримав чохол з кольоровим 3,7-дюймовим екраном E-Ink, — подробиці

У виробництві чохла використовується те саме матове скло, що й в iPhone 15. Фото: Reinkstone

Японська компанія Reinkstone випустила чохол Reink Case C1 для Apple iPhone з 3,7-дюймовим екраном E-Ink. Виробник пристроїв з електронним чорнилом пояснює, що на цей екран можна виводити будь-яку картинку через додаток Reink.

Про це повідомив сайт виробника.

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Характеристики Reink Case C1

У виробництві чохла використовується те саме матове скло, що й в iPhone 15.

Пристрій має металеві кнопки.

Товщина чохла дозволяє використовувати MagSafe.

Дисплей смартфона та камери ззаду закриваються гранями чохла з обох боків.

Рамку навколо камери у піднятому стані (до 115°) можна використовувати як підставку.

За зарядку чохла та передачу картинка відповідає NFC.

Фото: Reinkstone

Ціна та доступність Reink Case C1

За винятком iPhone 13 mini, чохол доступний для всіх версій iPhone 13, 14 та 15.

Ціна для всіх однакова — 79 доларів.

Замовити можна на сайті виробника.

Reinkstone переконує, що Reink Case C1 споживає настільки мало енергії, що це ніяк не позначиться на запасі автономності iPhone.

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