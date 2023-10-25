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iPhone получил чехол с цветным 3,7-дюймовым экраном E-Ink, — подробности

25 октября 2023 20:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone получил чехол с цветным 3,7-дюймовым экраном E-Ink.
В производстве чехла используется то же матовое стекло, что и в iPhone 15. Фото: Reinkstone
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Японская компания Reinkstone выпустила чехол Reink Case C1 для Apple iPhone с 3,7-дюймовым экраном E-Ink. Производитель устройств с электронными чернилами объясняет, что на этот экран можно выводить любую картинку через приложение Reink.

Об этом сообщил сайт изготовителя.

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Reinkstone заявил, что это первое в мире устройство с электронными чернилами, которое использует четыре цвета, что дает более реалистичную картинку.

Характеристики Reink Case C1

  • В производстве чехла используется то же матовое стекло, что и в iPhone 15.
  • Устройство имеет металлические кнопки.
  • Толщина чехла позволяет использовать MagSafe.
  • Дисплей смартфона и камеры сзади закрываются гранями чехла по бокам.
  • Рамку вокруг камеры в приподнятом состоянии (до 115°) можно использовать в качестве подставки.
  • За зарядку чехла и передачу картинка отвечает NFC.
Фото: Reinkstone

Цена и доступность Reink Case C1

  • За исключением iPhone 13 mini, чехол доступен для всех версий iPhone 13, 14 и 15.
  • Цена для всех одинаковая — 79 долларов.
  • Заказать можно на сайте изготовителя.

Reinkstone убеждает, что Reink Case C1 потребляет настолько мало энергии, что это никак не отразится на запасе автономности iPhone.

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