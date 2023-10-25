iPhone получил чехол с цветным 3,7-дюймовым экраном E-Ink.

В производстве чехла используется то же матовое стекло, что и в iPhone 15. Фото: Reinkstone

Японская компания Reinkstone выпустила чехол Reink Case C1 для Apple iPhone с 3,7-дюймовым экраном E-Ink. Производитель устройств с электронными чернилами объясняет, что на этот экран можно выводить любую картинку через приложение Reink.

Об этом сообщил сайт изготовителя.

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Reinkstone заявил, что это первое в мире устройство с электронными чернилами, которое использует четыре цвета, что дает более реалистичную картинку.

Характеристики Reink Case C1

В производстве чехла используется то же матовое стекло, что и в iPhone 15.

Устройство имеет металлические кнопки.

Толщина чехла позволяет использовать MagSafe.

Дисплей смартфона и камеры сзади закрываются гранями чехла по бокам.

Рамку вокруг камеры в приподнятом состоянии (до 115°) можно использовать в качестве подставки.

За зарядку чехла и передачу картинка отвечает NFC.

Фото: Reinkstone

Цена и доступность Reink Case C1

За исключением iPhone 13 mini, чехол доступен для всех версий iPhone 13, 14 и 15.

Цена для всех одинаковая — 79 долларов.

Заказать можно на сайте изготовителя.

Reinkstone убеждает, что Reink Case C1 потребляет настолько мало энергии, что это никак не отразится на запасе автономности iPhone.

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