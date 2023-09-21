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iPhone против Samsung: эксперты объяснили, какому смартфону отдать предпочтение

21 сентября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone против Samsung: эксперты объяснили, какому смартфону отдать предпочтение
Выбор между iPhone и Samsung зависит от вкусов человека. Фото: pcmag.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

В обновленном рейтинге самых продаваемых смартфонов в мире ТОП 10 поделили между собой пополам Apple и Samsung, хотя больше продали разных моделей iPhone. Чем отличаются гаджеты и на каком из смартфонов остановить свой выбор.

Об этом написал UAportal.

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Сборник и дизайн

  • iPhone имеет утонченный, премиальный дизайн. Производится из качественных металлов и стекла.
  • Гаджеты Samsung имеют разные формы и размеры. Они производятся из различных материалов. Все это предоставляет широкий выбор для индивидуальных потребностей и предпочтений пользователей.

Интерфейс и ОС

  • iPhone работает на iOS, которая известна своей высокой степенью безопасности. Интерфейс iOS прост и легок в использовании.
  • Android — платформа с открытым программным кодом. Пользователи могут персонализировать свои устройства, адаптируя интерфейс по своему вкусу.

Приложения

  • Apple App Store предлагает проверенные и надежные приложения. Это гарантирует высокое качество и безопасность. Пользователи iPhone имеют меньший выбор, но чувствуют себя в безопасности.
  • Samsung предоставляет огромный выбор приложений, доступных в Google Play. В конце концов, Android позволяет загружать приложения из посторонних источников. Это уменьшает уровень безопасности, но и предоставляет множество возможностей.

ПО и производительность

  • iPhone обладает оптимизированной интеграцией программного обеспечения, что способствует плавной и эффективной работе. Смартфоны в основном имеют быстрый процессор и высокие графические характеристики, подходящие для игр и вместительных задач.
  • Samsung предоставляет огромный спектр технических возможностей, учитывая бюджет пользователя и его потребности в производительности.

Оба производителя создают современные и продвинутые устройства. И выбор между iPhone и Samsung в основном лежит в плоскости личных предпочтений каждого человека.

Ранее мы писали, кто — iPhone против Samsung — победил в гонках на скорость. Также Samsung показала, как превратить два iPhone в один Galaxy Z Fold 5.

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