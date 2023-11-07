iPhone SE 4: обнародованные потрясающие характеристики бюджетного смартфона

iPhone SE 4 — стали известны потрясающие характеристики бюджетного смартфона
7 ноября 2023 20:20
Новое поколение iPhone SE получит значительные обновления. Фото: androidauthority.com
По данным инсайдеров, в начале 2024 года Apple представит новый бюджетный iPhone SE 4. Утечки свидетельствуют о том, что смартфон получит ряд флагманских функций на уровне iPhone 15 Plus.
Об этом сообщил китайский ресурс MyDrivers.
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Возможные характеристики SE 4
- Гаджет получит современный чипсет Apple A16 Bionic
- Смартфон будет иметь 48 МП камеру вместо 12 МП; эффект 2Х масштабирования на уровне оптического качества путем обрезки.
- 6,1-дюймовая панель экранного выреза вместо 4,7-дюймового рамочного экрана.
- Емкость оперативной памяти останется на уровне 4 ГБ.
- Размер накопителя — 128/256/512 ГБ.
- Аппаратная платформа iOS 16
- Улучшенный модуль Wi-Fi 6.
- Емкость аккумулятора до 3000 мАч.
- Усовершенствованный сканер отпечатка пальцев нового поколения могут переместить с кнопки "Домой" на боковую кнопку включения.
Цена SE 4
iPhone SE 4 будет стоить не дороже 500 долларов. Для сравнения, начальная версия с 64 ГБ памяти iPhone SE 3 стоила 429 долларов.
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