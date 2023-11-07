iPhone SE 4: обнародованные потрясающие характеристики бюджетного смартфона

Новое поколение iPhone SE получит значительные обновления. Фото: androidauthority.com

По данным инсайдеров, в начале 2024 года Apple представит новый бюджетный iPhone SE 4. Утечки свидетельствуют о том, что смартфон получит ряд флагманских функций на уровне iPhone 15 Plus.

Об этом сообщил китайский ресурс MyDrivers.

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Возможные характеристики SE 4

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Смартфон будет иметь 48 МП камеру вместо 12 МП; эффект 2Х масштабирования на уровне оптического качества путем обрезки.

6,1-дюймовая панель экранного выреза вместо 4,7-дюймового рамочного экрана.

Емкость оперативной памяти останется на уровне 4 ГБ.

Размер накопителя — 128/256/512 ГБ.

Аппаратная платформа iOS 16

Улучшенный модуль Wi-Fi 6.

Емкость аккумулятора до 3000 мАч.

Усовершенствованный сканер отпечатка пальцев нового поколения могут переместить с кнопки "Домой" на боковую кнопку включения.

Цена SE 4

iPhone SE 4 будет стоить не дороже 500 долларов. Для сравнения, начальная версия с 64 ГБ памяти iPhone SE 3 стоила 429 долларов.

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