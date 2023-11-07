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iPhone SE 4 — стали известны потрясающие характеристики бюджетного смартфона

7 ноября 2023 20:20
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone SE 4: обнародованные потрясающие характеристики бюджетного смартфона
Новое поколение iPhone SE получит значительные обновления. Фото: androidauthority.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

По данным инсайдеров, в начале 2024 года Apple представит новый бюджетный iPhone SE 4. Утечки свидетельствуют о том, что смартфон получит ряд флагманских функций на уровне iPhone 15 Plus.

Об этом сообщил китайский ресурс MyDrivers.

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Возможные характеристики SE 4

  • Гаджет получит современный чипсет Apple A16 Bionic
  • Смартфон будет иметь 48 МП камеру вместо 12 МП; эффект 2Х масштабирования на уровне оптического качества путем обрезки.
  • 6,1-дюймовая панель экранного выреза вместо 4,7-дюймового рамочного экрана.
  • Емкость оперативной памяти останется на уровне 4 ГБ.
  • Размер накопителя — 128/256/512 ГБ.
  • Аппаратная платформа iOS 16
  • Улучшенный модуль Wi-Fi 6.
  • Емкость аккумулятора до 3000 мАч.
  • Усовершенствованный сканер отпечатка пальцев нового поколения могут переместить с кнопки "Домой" на боковую кнопку включения.

Цена SE 4

iPhone SE 4 будет стоить не дороже 500 долларов. Для сравнения, начальная версия с 64 ГБ памяти iPhone SE 3 стоила 429 долларов.

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