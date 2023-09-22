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Коли час міняти акумулятор iPhone: 6 головних ознак

22 вересня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Коли час міняти акумулятор iPhone: 6 головних ознак
Роки використання не проходять безслідно для батареї смартфона. Фото: root-nation.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Низька продуктивність, повільне завантаження застосунків та інші негаразди. Щоб їх позбутися настав час замінити батарею вашого iPhone.

Коли саме варто міняти акумулятор iPhone пояснили фахівці iFixit.

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1. Акумулятор iPhone роздувся

Слід негайно вжити заходів для безпечної утилізації такого акумулятора. Будьте обережні: ви не хочете проколоти корпус та випустити токсичний вміст. Ранні ознаки роздутого акумулятора включають:

  • туманний білий екран;
  • розшарування між екраном і корпусом телефону;
  • "хлюпання" екрану (немає видимого розшарування, але екран трохи рухається, коли ви стискаєте краї смартфона).

2. iPhone несподівано вимикається

Можливо, вимкнено калібрування. Щоб повторно відкалібрувати iPhone, виконайте ці дії:

  • Використовуйте iPhone, доки він не вимкнеться через низький заряд акумулятора.
  • Під'єднайте iPhone до надійного зарядного пристрою і дайте йому безперервно заряджатися до 100 відсотків.
  • Після повного заряджання виконайте м'яке скидання, утримуючи кнопку "Сну/Пробудження" та кнопку "Додому", доки не з'явиться логотип Apple.
  • Якщо у вас iPhone з функцією Face ID, швидко натисніть кнопку збільшення гучності, а потім кнопку зменшення гучності. Потім натисніть і утримуйте кнопку "Сну/Пробудження", доки не з'явиться логотип Apple.

Якщо це не розв'язало проблему, акумулятор потребує заміни.

3. Якщо iPhone працює повільно

Торкніться програми "Налаштування", виберіть у списку опцію "Батарея", а потім – "Стан батареї". Там показують залишок максимальної місткості у відсотках. Якщо він знаходиться на позначці 80% або нижче, то ваш акумулятор готовий до заміни.

4. Жахливий час автономної роботи iPhone 5s або більш ранньої моделі

Єдина проблема з батареєю — скорочення часу використання. Позаяк всі акумулятори є витратними матеріалами, кількість заряду, яку вони здатні утримувати, зменшується з віком. Якщо ваш телефон не може пропрацювати й двох годин без підзарядки, просто замініть батарею.

5. iPhone працює лише від мережі

Якщо телефон все ще може вмикатися при підключенні до джерела живлення і функціонувати належним чином, винуватцями несправності є акумулятор.

6. iPhone сильно нагрівається

Батарея iPhone виробляє тепло під час підзарядки. Літій-іонні акумулятори призначені для поглинання тепла, захищаючи його від інших частин телефону. Тож якщо ви раптом помітили, що пристрій занадто гарячий на дотик, настав час подумати про нову батарею.

Раніше ми писали, що iPhone 15 припинили заряджатися вище 80%. Також стали відомі перші інсайди про майбутній iPhone 16 2024 року.

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