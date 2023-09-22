Когда пора менять аккумулятор iPhone: 6 главных признаков

Годы использования не проходят бесследно для батареи смартфона. Фото: root-nation.com

Низкая производительность, медленная загрузка приложений и другие проблемы. Чтобы от них избавиться пора заменить батарею вашего iPhone.

Когда именно следует менять аккумулятор iPhone, объяснили специалисты iFixit.

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1. Аккумулятор iPhone раздулся

Следует немедленно принять меры по безопасной утилизации такого аккумулятора. Будьте осторожны: вы не хотите проколоть корпус и выпустить токсичное содержимое. Ранние признаки раздутого аккумулятора включают в себя:

туманный белый экран;

расслоение между экраном и корпусом телефона;

"хлюпание" экрана (нет видимого расслоения, но экран немного двигается, когда вы сжимаете края смартфона).

2. iPhone неожиданно выключается

Возможно, отключена калибровка. Чтобы повторно откалибровать iPhone, выполните следующие действия.

Используйте iPhone, пока он не выключится из-за низкого заряда аккумулятора.

Подключите iPhone к надежному зарядному устройству и дайте ему непрерывно заряжаться до 100 процентов.

После полной зарядки выполните мягкий сброс, удерживая кнопку "Сна/Пробуждение" и кнопку "Домой", пока не появится логотип Apple.

Если у вас есть iPhone с функцией Face ID, быстро нажмите кнопку увеличения громкости, а затем кнопку уменьшения громкости. Затем нажмите и удерживайте кнопку "Сна/Пробуждение", пока не появится логотип Apple.

Если проблема не устранена, аккумулятор требует замены.

3. Если iPhone работает медленно

Коснитесь программы "Настройки", выберите в списке опцию "Батарея", а затем — "Состояние батареи". Там показывают остаток максимальной вместимости в процентах. Если он находится на отметке 80% или ниже, то аккумулятор готов к замене.

4. Ужасное время автономной работы iPhone 5s или более ранней модели

Единственная проблема с батареей — сокращение времени использования. Поскольку все аккумуляторы являются расходными материалами, количество заряда, которое они могут удерживать, уменьшается со временем. Если ваш телефон не может проработать и двух часов без подзарядки, просто замените батарею.

5. iPhone работает только от сети

Если телефон все еще может включаться при подключении к источнику питания и работать надлежащим образом, виновниками неисправности является аккумулятор.

6. iPhone сильно нагревается

Батарея iPhone производит тепло во время подзарядки. Литий-ионные аккумуляторы предназначены для поглощения тепла, защищая его от других частей телефона. Так что если вы вдруг заметили, что устройство слишком горячее на ощупь, пора подумать о новой батарее.

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