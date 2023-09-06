Лучший iPhone: рейтинг самых любимых пользователями устройств Apple

В 2023 году симпатии пользователей получил ранее ненавистный iPhone 12 mini. Фото: apple-battery

Известный бенчмарк AnTuTu составил новый рейтинг лучших устройств Apple. В десятку попали восемь iPad, два старых iPhone и ни одна из новых моделей смартфонов.

ТОП 5 самых любимых устройств Apple

Пользователи отдали "золото" 10,5-дюймовому планшету iPad Pro, получившему 96,67% хороших отзывов.

На втором месте — 10,9-дюймовый iPad Air 4, которым очень довольны 96,33% пользователей.

Лишь третьим на пьедестале оказался смартфон — iPhone 12 mini, одобривший 95,96% юзеров.

На четвертом месте оказался iPhone SE (2020).

На пятом — 12,9-дюймовый iPad Pro 4.

Как изменилось отношение к iPhone 12 mini

В свое время Apple возлагала на iPhone 12 mini огромные надежды. От бюджетного компактного iPhone с полноценным функционалом флагмана ждали прорывов на рынке. Но не все произошло, как предполагалось в Apple — всего 5% от всех продаж iPhone 12 пришлось тогда на iPhone 12 mini. Пользователи жаловались, что он слишком маленький и очень дорогой для своих размеров. Как видим, сегодня отношение к компактному гаджету iPhone радикально изменилось.

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