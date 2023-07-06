Появились первые фото Google Pixel 8 Pro: каким будет новый смартфон
6 июля 2023 21:25
Предшественник 8 Pro — Google Pixel 7 Pro. Фото: itechua
Линейка восьмого поколения устройств Pixel будет официально представлена уже осенью 2023 года. Появились свежие слухи о характеристиках нового смартфона Google Pixel 8 Pro.
На днях на форуме Reddit анонимно опубликовали фото Pixel 8 Pro. Учитывая внешний вид устройства, подозревают, что автором фотографий стал кто-то близкий к разработчикам Google. Об этом сообщает Engadget.
Читайте также:
Какие можно сделать выводы из фото Pixel 8 Pro
- Добавилось новое отверстие на блоке камер. Возможно, это датчик температуры тела, о чем ходили слухи раньше.
- Ранее третий датчик камеры отделялся от двух других. Пока все установлены на одном месте.
- На наклейке написано "Zuma – B1". Вероятно, это кодовое имя процессора Google Tensor G3.
- На переднем экране виден режим Fastboot. Это свидетельствует о том, что устройство будет иметь 12 ГБ оперативной памяти Samsung LPDDR5 DRAM и 128 ГБ постоянной памяти.
По другим слухам Google Pixel 8 Pro будет иметь
- более мощный массив камер: основную чувствительную камеру 50 МП Samsung и сверхширокоугольную камеру 64 МП Sony;
- плоский, а не изогнутый, дисплей, как в предыдущих моделях;
- аккумулятор на 5000 мА-часов с зарядкой до 27 Вт.
Ранее мы сообщали о подробностях выпуска революционного устройства без дисплея – "убийце смартфонов" Humane Ai Pin. Также мы писали, каким будет новый Samsung Galaxy S23 FE.