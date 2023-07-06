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Появились первые фото Google Pixel 8 Pro: каким будет новый смартфон

6 июля 2023 21:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Google Pixel 8 Pro: каким будет новый смартфон
Предшественник 8 Pro — Google Pixel 7 Pro. Фото: itechua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Линейка восьмого поколения устройств Pixel будет официально представлена уже осенью 2023 года. Появились свежие слухи о характеристиках нового смартфона Google Pixel 8 Pro.

На днях на форуме Reddit анонимно опубликовали фото Pixel 8 Pro. Учитывая внешний вид устройства, подозревают, что автором фотографий стал кто-то близкий к разработчикам Google. Об этом сообщает Engadget.

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Какие можно сделать выводы из фото Pixel 8 Pro

  • Добавилось новое отверстие на блоке камер. Возможно, это датчик температуры тела, о чем ходили слухи раньше.
  • Ранее третий датчик камеры отделялся от двух других. Пока все установлены на одном месте.
  • На наклейке написано "Zuma – B1". Вероятно, это кодовое имя процессора Google Tensor G3.
  • На переднем экране виден режим Fastboot. Это свидетельствует о том, что устройство будет иметь 12 ГБ оперативной памяти Samsung LPDDR5 DRAM и 128 ГБ постоянной памяти.
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На задней панели Pixel 8 Pro видна надпись "только для тестирования/оценки". Фото: Reddit

По другим слухам Google Pixel 8 Pro будет иметь

  • более мощный массив камер: основную чувствительную камеру 50 МП Samsung и сверхширокоугольную камеру 64 МП Sony;
  • плоский, а не изогнутый, дисплей, как в предыдущих моделях;
  • аккумулятор на 5000 мА-часов с зарядкой до 27 Вт.

Ранее мы сообщали о подробностях выпуска революционного устройства без дисплея – "убийце смартфонов" Humane Ai Pin. Также мы писали, каким будет новый Samsung Galaxy S23 FE.

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