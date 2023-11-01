Apple iPhone: какие модели смартфонов актуальны в 2023 году

iPhone 15 Pro Max остается самым лучшим и самым дорогим смартфоном Apple. Фото: digitaltrends.com

Сегодня можно выбрать модель iPhone, которая будет отвечать вашим требованиям и финансовым планам. В этом году Apple представила линейку iPhone 15, но и рынок подержанных устройств остается активным.

Список актуальных моделей iPhone составили эксперты GizChina.

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Идеальный iPhone: 15 Pro Max

Самый дорогой, но и самый лучший вариант, характеристики которого не устареют как минимум 5 лет. Имеет лучший процессор, титановую рамку, долговечный аккумулятор и передовую камеру.

Обновленные стандарты: iPhone 15

Стандартный телефон очередной линейки получил существенные обновления, поэтому стоит своих денег.

Впечатляющий смартфон высокого класса: iPhone 14 Pro

Отличается от старшей модели линейки только размерами. Поэтому телефон до сих пор является одним из самых быстрых и лучших на рынке. К тому же легко помещается в руках и карманах с диагональю 6,1 дюйма.

Отличное соотношение цены и качества: iPhone 13

Базовый телефон 2021 года почти не отличается от новых смартфонов в своем классе, но имеет гораздо более привлекательную цену.

Идеальный выбор среди подержанных: iPhone 13 Pro

Чипсет A15 Bionic в телефоне оснащен дополнительным графическим ядром по сравнению с iPhone 13, что обеспечивает исключительную производительность. Добавьте сюда 6,1-дюймовый экран с поддержкой 120 Гц, 6 ГБ оперативки и одну из самых лучших камер.

Разумный баланс: iPhone 12

Смартфон 2020 года до сих пор имеет актуальный дизайн, оснащен мощным процессором A14 Bionic и сверхширокоугольным сенсором камеры. Этот телефон удален из официального каталога Apple, но его можно приобрести на вторичном рынке по привлекательной цене.

Самый доступный iPhone: SE 5G (2022)

Несмотря на устаревший дизайн, устройство может похвастаться идеальным качеством производительности и водонепроницаемостью по стандарту IP67. Компактный телефон имеет 4,7-дюймовый дисплей, приличную камеру и оснащен тем же процессором, что и iPhone 13 — Apple A15 Bionic.

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