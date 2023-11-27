Лайфхаки: как решить проблемы с перегревом смартфона

Не пытайтесь играть в тяжелые игры на дешевых телефонах. Фото: gsminfo.com.ua

Чрезмерный нагрев смартфона свидетельствует о проблемах с устройством. Рассказываем о самостоятельной профилактике поломки.

Об этом написал ITechua.

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Почему нагревается телефон

Если у вас не флагманский или специальный игровой смартфон, несколько часов непрерывной игры выведут из строя аккумулятор. Это происходит из-за несовершенной системы охлаждения большинства моделей. Телефон может нагреваться при длинном разговоре, поэтому следует сокращать время такого общения. Нагрев телефона считается нормальным, если температура не превышает 45℃ и не мешает работе смартфона.

Признаки неполадок

Сильный локализованный нагрев.

Повышение температуры устройства, когда оно быстро разряжается или выключается.

Что может вызвать внештатный перегрев

Помимо чрезмерной активности, перегрев могут вызвать:

Приложения, открытые в фоновом режиме — Bluetooth, GPS и т.д.

Вирусы в системе.

Режим максимальной яркости.

Автоматическое обновление приложений.

Неоригинальная или неисправная зарядка.

Аккумулятор старше 1,5 лет.

Неисправности аппаратных частей.

Заводской брак.

Как проводить профилактику

Используйте оригинальное зарядное устройство. Когда телефон заряжается, не используйте его. Закрывайте ненужные программы, работающие в фоновом режиме. Не оставляйте телефон на солнце или рядом с нагревательными устройствами. Периодически очищайте оперативную память. Не запускайте тяжелые игры, ведь сильный нагрев свидетельствует о том, что устройство их просто не тянет.

Если проблема в заводском браке, то продавец обязан заменить смартфон по гарантии или вернуть деньги.

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