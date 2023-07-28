LinkedIn створить ШІ-"тренера", який допомагатиме з пошуком роботи

Платформа LinkedIn на телефоні. Фото: google

Компанія LinkedIn працює над створенням корисного інструменту на основі штучного інтелекту. Він, зокрема, автоматизуватиме завдання пошуку вакансій і подання заявок на роботу.

Про це повідомив дослідник застосунків Німа Оуджі.

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Відтак, компанія LinkedIn тестує новий помічник LinkedIn Coach. У його функції, зокрема, входить допомогти користувачами з подачею заявки та налагодити зв'язки у мережі LinkedIn, а також навчити новим навичкам, що допоможуть у роботі.

"Це помічник зі штучним інтелектом, який допомагає вам подати заявку на роботу, отримати нові навички та знайти більше способів підключитися до вашої мережі", — написав дослідник.

Повідомлення дослідника. Фото: скриншот

Нагадаємо, Apple працює над створення iPhone без рамки. Він виглядатиме, як шматок скла.

Додамо, найбільший виробник смартфонів у світі компанія Samsung намагається створити власну екосистему пристроїв, як це робить Apple. Так, компанія представила п'яте покоління складних смартфонів.