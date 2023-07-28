LinkedIn создаст ИИ-"тренера", который будет помогать с поиском работы
Компания LinkedIn работает над созданием полезного инструмента на основе искусственного интеллекта. Он, в частности, будет автоматизировать задачу поиска вакансий и подачу заявок на работу.
Об этом сообщил исследователь приложений Нима Оуджи.
LinkedIn создаст ИИ-"тренера"
Следовательно, компания LinkedIn тестирует новый помощник LinkedIn Coach. В его функции, в частности, входит помочь пользователям с подачей заявки и наладить связи в сети LinkedIn, а также научить новым навыкам, которые помогут в работе.
"Это помощник с искусственным интеллектом, помогающий вам подать заявку на работу, получить новые навыки и найти больше способов подключиться к вашей сети", — написал исследователь.
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