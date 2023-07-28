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LinkedIn создаст ИИ-"тренера", который будет помогать с поиском работы

28 июля 2023 20:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
LinkedIn создаст ИИ-"тренера", который будет помогать с поиском работы
Платформа LinkedIn на телефоне. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Компания LinkedIn работает над созданием полезного инструмента на основе искусственного интеллекта. Он, в частности, будет автоматизировать задачу поиска вакансий и подачу заявок на работу.

Об этом сообщил исследователь приложений Нима Оуджи.

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LinkedIn создаст ИИ-"тренера"

Следовательно, компания LinkedIn тестирует новый помощник LinkedIn Coach. В его функции, в частности, входит помочь пользователям с подачей заявки и наладить связи в сети LinkedIn, а также научить новым навыкам, которые помогут в работе.

"Это помощник с искусственным интеллектом, помогающий вам подать заявку на работу, получить новые навыки и найти больше способов подключиться к вашей сети", — написал исследователь.

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Сообщения исследователя. Фото: скриншот

Напомним, Apple работает над созданием iPhone без рамки. Он будет выглядеть как кусок стекла.

Добавим, самый крупный производитель смартфонов в мире компания Samsung пытается создать собственную экосистему устройств, как это делает Apple. Так, компания представила пятое поколение сложных смартфонов.

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