LinkedIn создаст ИИ-"тренера", который будет помогать с поиском работы

Платформа LinkedIn на телефоне. Фото: google

Компания LinkedIn работает над созданием полезного инструмента на основе искусственного интеллекта. Он, в частности, будет автоматизировать задачу поиска вакансий и подачу заявок на работу.

Об этом сообщил исследователь приложений Нима Оуджи.

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Следовательно, компания LinkedIn тестирует новый помощник LinkedIn Coach. В его функции, в частности, входит помочь пользователям с подачей заявки и наладить связи в сети LinkedIn, а также научить новым навыкам, которые помогут в работе.

"Это помощник с искусственным интеллектом, помогающий вам подать заявку на работу, получить новые навыки и найти больше способов подключиться к вашей сети", — написал исследователь.

Сообщения исследователя. Фото: скриншот

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Добавим, самый крупный производитель смартфонов в мире компания Samsung пытается создать собственную экосистему устройств, как это делает Apple. Так, компания представила пятое поколение сложных смартфонов.