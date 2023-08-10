Huawei Mate 60: характеристики и цены

Компания Huawei не спешит раскрывать подробности смартфона Mate 60. Фото: A4-Nieuws

Huawei, по слухам, планирует представить новую серию смартфонов Mate 60 уже в сентябре. Пока компания надежно хранит тайны нового устройства, но некоторые утечки все же существуют.

Об этом написал Tech Advisor

Читайте также:

В Twitter появился пост от @RODENT950, демонстрирующий новый дизайн модуля камеры, в котором посередине размещена полоска. Это просто эстетическое решение, имеет ли полоска другое назначение, пока неизвестно.

Рендер Huawei Mate 60 от инсайдера Rodent950.

Когда выйдет Mate 60

Слухи о сентябре не кажутся невероятными. Ведь модели серии Mate 50 были выпущены в сентябре 2022 года в Китае. И из трех моделей только Huawei Mate 50 Pro попала в Европу спустя несколько месяцев.

Цена на серию Mate 60

Цены на серию Mate 50 во время дебюта в Китае:

Mate 50 — около 695 долл.;

Mate 50 Pro — около 1085 долл.;

Mate 50 RS Porsche edition — около 1800 дол.

Когда Pro наконец-то попал в Великобританию и Европу, Mate 50 Pro стоил примерно 1539 дол. Учитывая мировой экономический кризис, вряд ли цены на серию Mate 60 будут выше.

Характеристики Mate 60

Huawei не делала анонсов о новых моделях, поэтому нет никаких подтвержденных деталей в спецификациях. Но были интересные слухи.

Huawei собирается использовать область в форме таблетки для размещения передних камер, подобно Dynamic Island на iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Вероятно, смартфон будет оснащен 13-МП сверхшироугольной камерой с диафрагмой f/2.4 и сенсором ToF для разблокировки лицом.

Возможно, одна модель серии будет иметь Snapdragon 8 Gen 2, а другая — чипсет, разработанный Huawei на заказ.

Ранее мы писали, что Infinix выпускает новый смартфон для геймеров. Также публиковали рейтинг смартфонов для фотосъемки в 2023 году.