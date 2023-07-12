Новый прозрачный смартфон Nothing Phone (2): подробности

Главные усилия по разработке Nothing Phone (2) сосредоточили на том, чтобы устройство вызвало ощущение премиального продукта. Фото: gadgets360

Компания Nothing наконец-то анонсировала прозрачный Phone (2) — преемника своего первого смартфона. По сравнению с предшественником у него более изысканный дизайн и улучшенное аппаратное обеспечение, но и цена устройства стала более "элитарной".

Вероятно, главные усилия разработки смартфона сосредоточили на том, чтобы устройство вызвало ощущение премиального продукта.

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Подсветку LED-полос смартфона можно настроить на получении уведомлений из различных приложений. Также полоски могут работать в качестве индикатора уровня громкости и таймера.

Увеличенный размер корпуса означает, что спереди установлен больший экран размером 6,7 дюйма. Также он имеет более узкие рамки по сравнению с Nothing Phone (1).

У новой модели есть и другие обновления в аппаратном снабжении дисплея.

Во-первых, это переход на использование панели LTPO, которая обеспечивает адаптивную частоту обновления от 1 Гц до 120 Гц.

Во-вторых, увеличилась яркость дисплея — до 1000 нит для внешнего режима и до 1600 нит для HDR. Разрешение остается на уровне FHD+ (2412x1080).

Характеристики Nothing Phone (2)

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Дисплей: 6,7 дюйма

Оперативка: 8 ГБ/12 ГБ

Накопитель: 128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ

Аккумулятор: 4700 мАч

Порт: USB-C

Операционная система: Nothing OS 2.0 (на основе Android 13)

Подключение: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

Цвет: темно-серый и белый

Тип дисплея: OLED

Зарядка: проводная 45 Вт, беспроводная 15 Вт, реверсивная беспроводная 5 Вт

Камеры

Фронтальная: 32 МП (f/2,45, размер сенсора 1/2,74 дюйма);

задняя 1: 50 МП широкоугольная (f/1,885, размер сенсора 1/1,56 дюйма);

задняя 2: 50 МП ультраширокая (f/2,2, размер сенсора 1/2,76 дюйма).

Цена на Nothing Phone (2)

Предзаказ модели уже доступен. Официально продажи стартуют 17 июля. Ждем предложения AliExpress.

8/128 ГБ — 599 долл./22028 грн по актуальному курсу;

12/256 ГБ – 699 долл./25705 грн;

12/512 ГБ – 799 долл./29383 грн.

Цена Nothing Phone (2) стала более "элитарной". Стоимость предыдущей модели начиналась с 500 долларов. Фото: MySmartPrice

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