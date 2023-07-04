Ai Pin: подробиці випуску "вбивці смартфонів" без дисплея

Смартфон Humane Ai Pin передає зображення на долоню користувача. Фото: zdnet

Стартап Humane, заснований колишніми співробітниками Apple й підтриманий генеральним директором OpenAI, оголосив про запуск пристрою на основі штучного інтелекту вже у 2023 році. Оригінальний смартфон без дисплея отримав назву Humane Ai Pin.

Фахівці ZDNET вважають, що Ai Pin може стати найпопулярнішим продуктом 2023 року.

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Наразі Humane повідомила про партнерство з Qualcomm Technologies та опублікувала тизер із зображенням новинки у темряві та зовсім трохи розповіла про її особливості.

"Ai Pin надасть широкий асортимент можливостей штучного інтелекту на пристрої. Його революційний і витончений форм-фактор має потужну продуктивність, аби він міг сприймати контекстну інформацію в реальному часі та надавати користувачеві новий захоплюючий досвід", — зазначив віцепрезидент із розвитку бізнесу Qualcomm Technologies Дев Сінгх.

Особливості Humane Ai Pin

Рекламується під слоганом "Візьми ШІ із собою куди завгодно".

Пристрій кріпиться до нагрудної кишені, керується голосом та проєктує зображення на долоню користувача.

Ai Pin може перекладати голос майже в реальному часі, застосовуючи фільтр ШІ, щоб відтворити ваш тон та тембр іншою мовою.

Характеристики пристрою не повідомлялися, але відомо, що смартфон отримає платформу Snapdragon.

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