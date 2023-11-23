Motorola Razr 2023 проти Samsung Galaxy Z Flip 5: що обрати

Z Flip 5 має набагато більший екран обкладинки. Фото: phonearena.com

В телефонах є багато спільного, проте Razr 2023 та Galaxy Z Flip 5 орієнтовані на різні групи споживачів. Порівняємо характеристики та дізнаймося подробиці.

Про це написав Android Police.

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Motorola Razr 2023

Фото: zdnet.com

Складаний смартфон середнього класу

Це абсолютно нова розкладачка від Motorola, яка використовує чип Snapdragon 7 Gen 1, Android 13 та 6,9-дюймовий гнучкий екран.

Плюси

Доступний за ціною.

Міцне покриття з веганської шкіри.

Пилонепроникний.

Мінуси

Процесор середнього класу Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.

Камери 64 МП f/1.7 OIS основний, 13 МП f/2.2 ультраширококутний.

Маленький екран обкладинки — 1,5-дюймовий OLED.

Ціна 700 доларів.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Фото: cnet.com

Флагманська розкладачка

Найновіший представник лінійки розкладних смартфонів Samsung. Він оснащений процесором флагманського класу, великим екраном та двома 12 МП тильними камерами.

Плюси

Найсучасніший процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Великий екран обкладинки — 3,4-дюймовий OLED.

Тривала підтримка програмного забезпечення.

Мінуси

Дорогий.

Водонепроникний, але не пилонепроникний.

Ціна від 978 доларів.



Зарядка

Телефон Motorola має одну перевагу: швидша дротова зарядка потужністю 30 Вт. Але це все, оскільки він підтримує лише бездротову зарядку потужністю 5 Вт і не має зворотної зарядки.

Z Flip 5 може заряджатися дротовим способом на 25 Вт, бездротовим — на 15 Вт і реверсивним — на 5 Вт.

Камери

Телефони мають схожу комплектацію камери, хоча й відрізняється за технічними характеристиками.

Z Flip 5 має дві 12 МП камери на задній панелі — одну звичайну та одну надширококутну, а також 10 МП селфі-камеру. Хоча це не найкращі камери від компанії, вони можуть робити хороші фотографії і їх достатньо для більшості людей.

Також Flip 5 затьмарює Razr у фотозйомках в умовах низької освітленості.

Motorola Razr 2023 проти Samsung Galaxy Z Flip 5: який підходить саме вам

Galaxy Z Flip 5 для людей, які хочуть та мають бюджет на найкращий телефон у форм-факторі розкладачки. Але, звісно, вам за нього доведеться викласти велику суму грошей.

Motorola Razr 2023 ідеально підходить для тих, хто хоче насолоджуватися складаним форм-фактором, не витрачаючи великих грошей.

Раніше ми писали, що у битві складаних смартфонів Samsung Galaxy Z Flip5 переміг Motorola Razr+. Також публікували рейтинг смартфонів Android за показником ціна-якість у 2023 році.