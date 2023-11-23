Motorola Razr 2023 проти Samsung Galaxy Z Flip 5: що обрати

Motorola Razr 2023 проти Samsung Galaxy Z Flip 5 — який смартфон обрати
В телефонах є багато спільного, проте Razr 2023 та Galaxy Z Flip 5 орієнтовані на різні групи споживачів. Порівняємо характеристики та дізнаймося подробиці.
Про це написав Android Police.
Motorola Razr 2023
Складаний смартфон середнього класу
Це абсолютно нова розкладачка від Motorola, яка використовує чип Snapdragon 7 Gen 1, Android 13 та 6,9-дюймовий гнучкий екран.
Плюси
- Доступний за ціною.
- Міцне покриття з веганської шкіри.
- Пилонепроникний.
Мінуси
- Процесор середнього класу Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.
- Камери 64 МП f/1.7 OIS основний, 13 МП f/2.2 ультраширококутний.
- Маленький екран обкладинки — 1,5-дюймовий OLED.
Ціна 700 доларів.
Samsung Galaxy Z Flip 5
Флагманська розкладачка
Найновіший представник лінійки розкладних смартфонів Samsung. Він оснащений процесором флагманського класу, великим екраном та двома 12 МП тильними камерами.
Плюси
- Найсучасніший процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.
- Великий екран обкладинки — 3,4-дюймовий OLED.
- Тривала підтримка програмного забезпечення.
Мінуси
- Дорогий.
- Водонепроникний, але не пилонепроникний.
Ціна від 978 доларів.
Зарядка
Телефон Motorola має одну перевагу: швидша дротова зарядка потужністю 30 Вт. Але це все, оскільки він підтримує лише бездротову зарядку потужністю 5 Вт і не має зворотної зарядки.
Z Flip 5 може заряджатися дротовим способом на 25 Вт, бездротовим — на 15 Вт і реверсивним — на 5 Вт.
Камери
Телефони мають схожу комплектацію камери, хоча й відрізняється за технічними характеристиками.
Z Flip 5 має дві 12 МП камери на задній панелі — одну звичайну та одну надширококутну, а також 10 МП селфі-камеру. Хоча це не найкращі камери від компанії, вони можуть робити хороші фотографії і їх достатньо для більшості людей.
Також Flip 5 затьмарює Razr у фотозйомках в умовах низької освітленості.
Motorola Razr 2023 проти Samsung Galaxy Z Flip 5: який підходить саме вам
Galaxy Z Flip 5 для людей, які хочуть та мають бюджет на найкращий телефон у форм-факторі розкладачки. Але, звісно, вам за нього доведеться викласти велику суму грошей.
Motorola Razr 2023 ідеально підходить для тих, хто хоче насолоджуватися складаним форм-фактором, не витрачаючи великих грошей.
Раніше ми писали, що у битві складаних смартфонів Samsung Galaxy Z Flip5 переміг Motorola Razr+. Також публікували рейтинг смартфонів Android за показником ціна-якість у 2023 році.
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