Motorola Razr 2023 против Samsung Galaxy Z Flip 5: что выбрать

Z Flip 5 имеет гораздо больший экран обложки. Фото: phonearena.com

В телефонах много общего, однако Razr 2023 и Galaxy Z Flip 5 ориентированы на разные группы потребителей. Сравним характеристики и узнаем подробности.

Об этом писал Android Police.

Читайте также:

Motorola Razr 2023

Фото: zdnet.com

Складной смартфон среднего класса

Это совершенно новая раскладушка от Motorola, использующая чип Snapdragon 7 Gen 1, Android 13 и 6,9-дюймовый гибкий экран.

Плюсы

Доступный по цене.

Крепкое покрытие из веганской кожи.

Пиленепроницаемый.

Минусы

Процессор среднего класса Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Камеры 64 МП f/1.7 OIS основной, 13 МП f/2.2 ультраширокоугольный.

Маленький экран обложки — 1,5-дюймовый OLED.

Цена 700 долларов.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Фото: cnet.com

Флагманская раскладушка

Новейший представитель линейки раскладных смартфонов Samsung. Он оснащен процессором флагманского класса, большим экраном и двумя 12 МП тыльными камерами.

Плюсы

Самый современный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Большой экран обложки — 3,4-дюймовый OLED.

Продолжительная поддержка программного обеспечения.

Минусы

Дорогой.

Водонепроницаемый, но не пыленепроницаемый.

Цена от 978 долларов.

Зарядка

Телефон Motorola имеет одно преимущество: более быстрая проводная зарядка мощностью 30 Вт. Но это все, поскольку он поддерживает только беспроводную зарядку мощностью 5 Вт и не имеет обратной зарядки.

Z Flip 5 может заряжаться проводным способом на 25 Вт, беспроводным — на 15 Вт и реверсивным — на 5 Вт.

Камеры

Телефоны имеют схожую комплектацию камеры, хотя и отличается по техническим характеристикам.

Z Flip 5 имеет две 12 МП камеры на задней панели — одну обычную и одну сверхширокоугольную, а также 10 МП селфи-камеру. Хотя это не самые лучшие камеры от компании, они могут делать хорошие фотографии и их достаточно для большинства людей.

Также Flip 5 омрачает Razr в фотосъемках в условиях низкой освещенности.

Motorola Razr 2023 против Samsung Galaxy Z Flip 5: который подходит именно вам

Galaxy Z Flip 5 для людей, желающих и имеющих бюджет на лучший телефон в форм-факторе раскладушки. Но, конечно, вам придется за него выложить большую сумму денег.

Motorola Razr 2023 идеально подходит для тех, кто хочет наслаждаться складным форм-фактором, не тратя больших денег. У него приличный процессор, чистое программное обеспечение и неплохие камеры.

Ранее мы писали, что в сражении сложных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip5 победил Motorola Razr+. Также публиковали рейтинг смартфонов Android по соотношению цена-качество в 2023 году.