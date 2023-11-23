Motorola Razr 2023 против Samsung Galaxy Z Flip 5: что выбрать

Motorola Razr 2023 против Samsung Galaxy Z Flip 5 — какой смартфон выбрать
В телефонах много общего, однако Razr 2023 и Galaxy Z Flip 5 ориентированы на разные группы потребителей. Сравним характеристики и узнаем подробности.
Об этом писал Android Police.
Motorola Razr 2023
Складной смартфон среднего класса
Это совершенно новая раскладушка от Motorola, использующая чип Snapdragon 7 Gen 1, Android 13 и 6,9-дюймовый гибкий экран.
Плюсы
- Доступный по цене.
- Крепкое покрытие из веганской кожи.
- Пиленепроницаемый.
Минусы
- Процессор среднего класса Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- Камеры 64 МП f/1.7 OIS основной, 13 МП f/2.2 ультраширокоугольный.
- Маленький экран обложки — 1,5-дюймовый OLED.
Цена 700 долларов.
Samsung Galaxy Z Flip 5
Флагманская раскладушка
Новейший представитель линейки раскладных смартфонов Samsung. Он оснащен процессором флагманского класса, большим экраном и двумя 12 МП тыльными камерами.
Плюсы
- Самый современный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.
- Большой экран обложки — 3,4-дюймовый OLED.
- Продолжительная поддержка программного обеспечения.
Минусы
- Дорогой.
- Водонепроницаемый, но не пыленепроницаемый.
Цена от 978 долларов.
Зарядка
Телефон Motorola имеет одно преимущество: более быстрая проводная зарядка мощностью 30 Вт. Но это все, поскольку он поддерживает только беспроводную зарядку мощностью 5 Вт и не имеет обратной зарядки.
Z Flip 5 может заряжаться проводным способом на 25 Вт, беспроводным — на 15 Вт и реверсивным — на 5 Вт.
Камеры
Телефоны имеют схожую комплектацию камеры, хотя и отличается по техническим характеристикам.
Z Flip 5 имеет две 12 МП камеры на задней панели — одну обычную и одну сверхширокоугольную, а также 10 МП селфи-камеру. Хотя это не самые лучшие камеры от компании, они могут делать хорошие фотографии и их достаточно для большинства людей.
Также Flip 5 омрачает Razr в фотосъемках в условиях низкой освещенности.
Motorola Razr 2023 против Samsung Galaxy Z Flip 5: который подходит именно вам
Galaxy Z Flip 5 для людей, желающих и имеющих бюджет на лучший телефон в форм-факторе раскладушки. Но, конечно, вам придется за него выложить большую сумму денег.
Motorola Razr 2023 идеально подходит для тех, кто хочет наслаждаться складным форм-фактором, не тратя больших денег. У него приличный процессор, чистое программное обеспечение и неплохие камеры.
Ранее мы писали, что в сражении сложных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip5 победил Motorola Razr+. Также публиковали рейтинг смартфонов Android по соотношению цена-качество в 2023 году.
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