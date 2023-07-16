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ТОП-5 найкращих смартфонів на Android вартістю до 300 доларів

16 липня 2023 17:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ТОП-5 найкращих смартфонів на Android вартістю до 300 доларів
Смартфони в руках у людей. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У мережі з'явилась п'ятірка найкращих смартфонів Android, які можна придбати вартістю до 300 доларів. У перелік ввійшли як новинки, так і смартфони випущені минулого року.

Портал Gizchina оприлюднили відповідний рейтинг гаджетів.

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ТОП-5 найкращих смартфонів

До списку потрапили різні типи смартфонів: як новинки, так і телефони, які випущені минулого року і досі не втратили своєї актуальності.

Зокрема, на першій позиції у рейтингу смартфон Redmi Note 12 Turbo. Всередині цього пристрою стоїть чіп Snapdragon 7+ Gen 2, який за специфікаціями схожий на флагманський Snapdragon 8 Gen 1. А ще у нього тонші рамки, ніж в iPhone 14. 

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 Смартфони Redmi Note 12 Turbo. Фото: google

На другому місці Vivo T2X. Цей телефон випустили ще у квітні минулого року. Пристрій має 144-герцовий iPS-екран на 6,58 дюйма і оптимальний процесор Dimensity 1300. Окрім того, смартфон має потужний акумулятор великої місткості — 6000 мАг.

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Смартфон Vivo T2X. Фото: Vivo

За ним йде телефон Galaxy A34 5G. Цей пристрій особливий тим, що він має захист від води і пилу, 120-герцовий AMOLED-екран і "до чотирьох" повноцінних оновлень OC. 

смартфони
Смартфони Galaxy A34 5G. Фото: google

На четвертому місці — Poco X5 Pro з великим OLED-дисплеєм і частотою 120 герців. Також у пристрою 108- мегапіксельна основна камера.

смартфони
Смартфони  Poco X5 Pro. Фото: google

Замикає п'ятірку Realme 10 Pro+, який може похвалитися потрійною камерою на 108 і підтримкою реактивної зарядки на 67 Вт — 50% заповнюється всього за 17 хвилин.

смартфони
Смартфони Realme 10 Pro+. Фото: google

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив закон, який забороняє смартфони без знімного акумулятора. Це дозволить користувачам без проблем та швидко замінювати батареї, уникаючи відвідування сервісного центру.

Також ми писали, що якщо ви змушені часто заряджати свій смартфон, не виключено, що гаджет продовжує виконувати функції, які вам прямо зараз не потрібні. Просто вимкніть їх, і батарея пристрою зітхне з полегшенням.

Додамо, за місяць після анонсу iOS 17 компанія Apple представила відкрите тестування операційної системи. Прошивку можуть завантажити всі охочі.

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