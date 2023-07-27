С виду книга, а имеет мощность ПК: Samsung презентовал новое поколение смартфонов

Новый смартфон Samsung Galaxy Z Fold 5. Фото: скриншот с сайта samsung.com

Крупнейший производитель смартфонов в мире компания Samsung пытается создать свою экосистему устройств, как это делает Apple. Так, компания представила пятое поколение сложных смартфонов.

Об этом сообщили на сайте Samsung.

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В среду, 25 июля, компания Samsung представила пятое поколение сложных смартфонов. Среди новинок и флагман – Galaxy Z Fold 5 с диагональю 7,6 дюйма.

Смартфон, который в разложенном состоянии похож на книгу, стал тоньше и легче благодаря обновленному шарнирному механизму. Его толщина – 13,4 мм, вес – 253 г. В компании обещают "мощность ПК". Приобрести Galaxy Z Fold 5 можно в трех цветах – голубом, черном и бежевом.

Galaxy Z Fold 5. Фото: samsung.com

Еще один складной смартфон, который компания показала на презентации – Galaxy Z Flip 5 с диагональю 6,7 дюйма. Он также стал немного тоньше по сравнению с моделями бывшего поколения. К тому же дисплей стал шире и теперь занимает еще и одну из внешних сторон телефона.

Galaxy Z Flip 5. Фото: Trusted Reviews

Также у Galaxy Z Flip 5 улучшена работа фронтальной камеры. Смартфон доступен в четырех цветах – мятном, графитовом, бежевом и лавандовом.

В то же время Samsung представил еще две новые модели умных часов Galaxy Watch 6 и три планшета Galaxy Tab S9.

Galaxy Watch 6. Фото: samsung.com

В день презентации новых устройств акции Samsung на корейской фондовой бирже на закрытии торгов стоили 69 800 южнокорейских вон (54.91 долл. США), за день они потеряли в цене 0,29%.

Напомним, Apple создает ажиотаж вокруг iPhone 15: тираж снизили, цены — выросли.

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