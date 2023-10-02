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Нагла копія: перший російський смартфон виявився "двійником" девайсу з Бангладеш

2 жовтня 2023 23:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Нагла копія: перший російський смартфон виявився "двійником" девайсу з Бангладеш
Смартфони з РФ та Бангладеш. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Смартфон "Р-Фон", який у РФ позиціонується як власна розробка, виявився копією пристрою Symphony Helio 80 з Бангладеш. Обидва телефони мають однаковий дизайн і схожі характеристики.

Про це пише видання Сnews.ru.

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Оглядачі зазначають, що смартфони "Р-Фон" та Helio 80. практично однакові. 

Вони повністю ідентичні начинкою та корпусом, але відрізняються операційною системою та логотипом:

  • Symphony Helio 80 працює на Android,
  • на "Р-Фон" встановлена "Роса Мобайл" на базі Linux.

Щоправда, "Р-ФОН" коштує дорожче. Його продаватимуть по 40 тисяч рублів. Це втричі дорожче, ніж у Бангладеш. 

Також повідомляється, що офіційна презентація "Р-ФОН" очікується до кінця поточного року.

Смартфон РФ
Смартфон РФ "Р-Фон". Фото: скриншот

Нагадаємо, Honor випустив смартфон X50, який поєднав у собі доступність ціни та потужні характеристики. Також повідомлялося, що OnePlus випустить свій перший складаний смартфон у 2023 році.

Ми писали, що сьогодні багатьом користувачам важко зробити свій вибір між двома найдешевшими флагманами iPhone 15 та Samsung Galaxy S23. Експерти порівняли смартфони між собою та мають кілька порад для споживачів.

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